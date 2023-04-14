«Мы тоже люди»: почему в татарстанской глубинке нет нормальных дорог

В деревни и села республики не могут проехать ни скорая помощь, ни школьный автобус

Вместе со снегом во многих районах Татарстана «растаяли» остатки дорог местного значения. В этом году на их ремонт выделено 1,338 млрд рублей, из них 16,3 млн уйдут в прямом смысле на латание дыр в дорожном покрытии. Почему при наличии опробованных технологий, позволяющих строить сельские дороги быстро и без больших затрат, в республике предпочитают тратить больше и строить меньше традиционным способом — волнует многих сельчан. Подробнее о непростой дорожной ситуации, цене хороших дорог и невостребованных недорогих технологиях их строительства — в материале «Реального времени».

«Людям приходится идти пешком, утопая по колено в жиже»



За последние полгода в разделе «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» было зарегистрировано более 3,3 тысячи сообщений о плохом состоянии дорожного полотна, из них более половины — с периферии. О том же татарстанцы пишут в соцсетях, иллюстрируя жалобы фотографиями, как принято выражаться, «не дорог, а направлений».

— Балтасинский район, дорога между селами Пижмар и Атня, 6 км ада, — с таким комментарием разместил в соцсети фото Альберт Закиев.

Аналогичный снимок выложил и житель села Старые Кутуши Черемшанского района с вопросом: «Когда будет дорога? Это въезд в деревню».

Фото: vk.com «Народный контроль Татарстана»

«Дорога между селами Пижмар и Атня, 6 км ада». Фото: скрин vk.com — «Народный контроль Татарстана»

— Мы, жители деревни Нуртяк Атнинского района, хотим поделиться с вами своей бедой, — написала Резеда Хайруллина. — Это просто крик отчаянья. Дело в том, что в нашем поселении абсолютно отсутствует дорога… Несколько километров, наша так называемая дорога тянется вдоль полей. Это просто накатанное, нашими же машинами по красной глине место, которое в дожди раскисает и представляет собой жижу, болото.

В деревне нет магазина, поэтому в осенне-весенний период, а летом в дожди, ее население не может съездить даже за хлебом, сетует местная жительница: «К нам в этот период не может приехать скорая помощь. Дети с огромным трудом добираются до школ. «Париж — Дакар» — ничто по сравнению с препятствиями, которые мы ежедневно преодолеваем. И это недалеко от столицы Татарстана, в 21-м веке. Вчера жительницу нашей деревни привезли на тракторе, чтобы проводить в последний путь».



Жители Нутряка: «Вчера жительницу нашей деревне привезли на тракторе что бы проводить в последний путь». Фото: скрин скрин vk.com — «Народный контроль Татарстана»

Жители Нуртяка просят у властей немного — не асфальт проложить, а хотя бы отсыпать гравием дорогу до места выезда на асфальт: «Дайте нам возможность пользоваться всеми благами, которые положены нам по Конституции нашей страны. Это право на труд, на учебу, на медицинскую помощь. Ведь мы тоже люди».

— Пожалуйста, примите меры. Невозможно заехать и выехать из деревни. Детей в садик и школу возить никак, скорая заехать не может, — написала Зимфира М. из деревни Улаклы Чишма.

— Дорожное полотно не меняли с тех пор как положили асфальт, уже более 35 лет, — указала в заявке Ольга Д. из села Старые Челны Нурлатского района. — Как ездить скорой помощи по ямам? Также по этой дороге ездит школьный автобус. Ямочный ремонт не делают. Ломаются машины! Дороги приходится объезжать по обочинам.

«В связи с отсутствием финансирования»

— Подъездная дорога к деревне Нуртяк (грунтовая дорога) а/д Каенсар — Нуртяк является региональной и находится на балансе ГКУ «Главтатдортранс», — ответили на этот крик отчаяния в исполкоме Атнинского муниципального района. — Атнинским муниципальным районом неоднократно направлялись обращения в адрес владельца автодороги и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ с просьбой о включении данной автомобильной дороги в программу строительства автомобильных дорог… Работа в этом направлении продолжается.

— Содержание и ремонт дорог в д. Улаклы Чишма осуществляется поэтапно за счет средств бюджета Васильевского сельского поселения или при образовании дополнительных источников финансирования, — отбился от претензий исполком Альметьевского муниципального района. — В 2023 году щебенение дороги не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования». В своем «мотивированном отказе» чиновники предложили жителям «данный вопрос поднять на очередном сходе граждан по введению самообложения граждан Васильевского сельского поселения», — то есть, по сути, вложить в строительство дороги свои кровные.

«Содержание и ремонт дорог в д. Улаклы Чишма осуществляется поэтапно за счет средств бюджета Васильевского сельского поселения», ответил исполком Альметьевского района. Фото: yandex.ru/maps

В селе Старые Челны по этим ямам ездят скорая помощь и школьный автобус. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Другой «мотивированный отказ» получил заявитель из поселка Заречный в Нурлатском районе. Он оказался очень лаконичным: «Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района сообщает, что данный участок дороги относится к ГКУ «Главтатдортранс».

«На улицу ни заехать, ни выехать, Написала Валентина А. из села Аккиреево Черемшанского района. — Много молодых семей с детьми, которых надо водить в детский сад и в школу. Также на этой улице проживает фельдшер, у которой постоянные вызовы». — «Ремонт дорожно-уличной сети в с. Аккиреево по ул. Советской в Ивашкинском сельском поселения Черемшанского муниципальном районе будет рассматриваться при формировании программы Дорожных работ на 2024—2025 годы», — пообещали в ответ в исполкоме.

Три новые дороги за 5 лет

— Таких деревень, как Нуртяк, у нас в районе несколько, — рассказал «Реальному времени» замглавы Атнинского района Фарит Нуриев. — А денег в бюджете на то, чтобы дороги эти сделать, нет.

Он подтвердил, что людям (и детям в том числе) в весеннюю и осеннюю распутицу приходится пешком месить грязь на 5-километровой грунтовой дороге — до асфальта, поскольку никакое транспортное средство проехать по ней в такое время не может. Но добавил, что такое творится недолго — недели две обычно, если весна или осень не затяжная. Плюсом в этом году стало и то, что распутица пришлась на весенние каникулы.

— Чтобы эти пять километров дороги построить, не одна сотня миллионов рублей нужна, боюсь даже думать, — вздохнул он, а потом добавил, что без дорог в глубинке плохо и с дорогами нехорошо.

Дескать, стоит построить дороги, как вся молодежь лыжи в город вострит, на селе уже работать некому.

— А какие дороги все-таки в последние 5 лет в районе построили? — уточнили мы.

— В Старый Узюм щебеночную дорогу построили, в деревни Юльба, Верхняя Сарда… Постепенно делаем, приоритет отдаем деревням, где населения больше.

«Таких деревень, как Нуртяк, у нас в районе несколько», — рассказал «Реальному времени» замглавы Атнинского района Фарит Нуриев. Фото: Александр Эшкинин/news.myseldon.com

«Других вариантов нет»

Из выделенных на ремонт дорог в 2023 году бюджетных средств 157,7 млн уйдут в Казань и Набережные Челны, еще 166,2 млн — на реконструкцию и ремонт мостов. Еще почти 37,9 млн — на устройство второй очереди пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования на участке автодороги Елабуга — Гари — Абалач в Елабужском муниципальном районе. Оставшийся миллиард будет потрачен на капитальный ремонт 22,9 км дорожных покрытий и на латание самых крупных дыр на остальных дорогах.

На сегодня нет другого пути, кроме как изыскивать в бюджете средства на ремонт дорог, считает Марат Хакимов — директор и учредитель казанского ООО «ПСК АМИК», которое выпускает асфальтобетон и специализируется на строительстве дорог.

— Других вариантов нет — нужно находить деньги на асфальт.

— А сэкономить способы есть? Например, строить дороги поуже, использовать технологии подешевле? — уточнило «Реальное время».

— Нет, ведь эти дороги уже самые экономичные — третьей-четвертой категории, шириной три метра, из самых дешевых материалов. Все в них заложено по минимуму.

— А не мало — три метра, это на безопасности не сказывается?

— Нет. Чтобы машины могли разъехаться, там предусматривают «карманы» в пределах видимости — через 1,5 километра.

Финансирование все больше съеживается

Гендиректор некоммерческого партнерства «Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса» («АСДОР») Юрий Агафонов рассказал «Реальному времени», что недавно «АСДОР» проводил мониторинг по вопросам содержания региональных и местных дорог:

— Региональные дороги сейчас финансируются на 13—60% от норматива. Там, где обновили нормативы содержания — не более, чем на 40%. А в муниципалитетах, по нашим данным, выделяется 8—10% от необходимого. Этих денег недостаточно, чтобы ремонтировать дороги и своевременно заделывать все ямки, которые потом разрушают дорогу окончательно.

Ремонт (щебенение) дороги в деревне Улаклы Чишма в 2023 году не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования. Фото: скрин vk.com — «Народный контроль Татарстана»

Еще одно грустное обстоятельство состоит, по его словам, в том, что по условиям программы ремонта сельских дорог, несколько лет подряд вместо въездов и центральных улиц, ремонтировались подъезды к животноводческим фермам. Сделано это было под лозунгом развития сельского хозяйства, чтобы удобнее было вывозить молоко.

Made in USSR: в США работает, в Татарстане — нет

На все просьбы решить вопрос с дорогами у муниципальных властей существует один стандартный ответ: нет в бюджете столько денег, чтобы быстро и повсеместно решить проблему. Но сегодня существуют технологии, которые позволяют строить сельские дороги с минимальными затратами.

— Это метод стабилизации грунта, — говорит Юрий Агафонов. — Технология простая — выходит на проселочную дорогу техника, перемалывает грунт и щебень, в эту смесь добавляются гранулу вяжущего, все перемешивается, уплотняется, а потом все проливается водой. В итоге мы получаем прочное бетонное покрытие при небольших затратах. Сейчас по этой технологии делается основание будущей платной трассы М-12. Один из плюсов этой технологии — она не требует подвоза щебня и песка.

По словам собеседника «Реального времени», эта технология отнюдь не нова — ее разработали для военных нужд советские инженеры в 30-х годах прошлого столетия. И с тех пор плодами их труда активно пользуются на Западе:

— Ее используют и в США, и в других странах мира, а у нас к ней почему-то проявляют недоверие. Возможно, потому, что в СССР был институт «СоюзДорНИИ», который исследовал дорожные материалы, давал заключения, рекомендации к применению и нес ответственность за результаты их применения. Заказчикам было проще, чем сейчас, когда применять новую технологию приходится на свой страх и риск. И они, чтобы не рисковать, предпочитают «обкатанные» методы. Если что случится — они предъявят прокуратуре слои дорожного пирога, и вопросы сняты.