В мечетях Татарстана определили порядок проведения праздника Ураза-байрам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Духовном управлении мусульман Татарстана определили порядке проведения Ураза-байрам в мечетях. Праздник состоится 21 апреля.

В мечетях городов республики гает начнут праздновать в 6.30 утра с чтения Корана. Спустя полчаса последуют проповеди священнослужителей. Праздничный намаз планируется совершить в 7.30.

В мечетях сельской местности праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздничная проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также на телеканале «Хузур ТВ».

Напомним, первый день Священного месяца Рамадан наступил 23 марта. Пост в этом году продлится 29 дней, а 21 апреля верующие отпразднуют Ураза-байрам. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов