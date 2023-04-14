Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге
Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, мероприятие проводится для того, чтобы оценить готовность органов военного управления, войск и сил к решению задач на всех стратегических направлениях.
— В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, — отметил Шойгу.
Напомним, в июле прошлого года штаб Черноморского флота России атаковали беспилотники ВСУ, пострадали пять человек. Из-за этого все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе были отменены из соображений безопасности.
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