Умер народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

14 апреля умер артист Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова, народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер. Ему было 86 лет.

Вадим Кешнер родился в Казани в 1937 году. Окончил студию при театре Качалова, а с 1961 года работал на его сцене.

На сцене Вадим Кешнер сыграл сотни ролей, в том числе Петра Чайковского в литературно-музыкальном спектакле «Жизнь для вечности» в проекте с дирижером Натаном Рахлиным и ГСО РТ. Он преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дата и место прощания с артистом пока не известны. О них сообщат позже.

В 2017 году, когда Вадим Кешнер праздновал свой юбилей, «Реальное время» взяло у него интервью. Он рассказал об отношении к современному театру, о том, как ему, сыну «врага народа», пришлось пробиваться в жизни, о предке-датчанине, который выкупил из крепостной неволи будущего великого скульптора Опекушина.



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Татьяна Демина