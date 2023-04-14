Представителя КФУ включили в состав совета при президенте России по науке и образованию

Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев включен в состав совета при президенте России по науке и образованию и в состав президиума этого совета. Документ подписал глава государства Владимир Путин.

Михаил Варфоломеев родился в ноябре 1982 года. Сейчас он является не только заведующим кафедрой, но и ведущим научным сотрудником, доцентом и заместителем директора центра по научной деятельности КФУ.

Кроме него, в состав совета вошли ректоры и директоры других российских вузов. Указ уже вступил в силу.



Фото: publication.pravo.gov.ru

В 2020 году ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали нетоксичные реагенты на основе касторового масла для стабильного процесса добычи и транспортировки нефти по трубопроводам в Арктике. Как говорил Варфоломеев, ученые планировали испытать их на промышленных установках.

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Айрат Назипов