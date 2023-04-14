В Кремле заявили о планах провести прямую линию с Владимиром Путиным

Фото: kremlin.ru («Прямая линия» в 2021 году)

В 2023 году состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Кремль ожидает, что прямая линия Путина с россиянами в этом году состоится, сроков пока нет, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru («Прямая линия» в 2021 году)

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.



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Айрат Назипов