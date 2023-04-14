В резиденции муфтия Татарстана проведут противоаварийные работы

Исторический особняк Казани — Дом купца Галеева в Старо-Татарской слободе — ждет комплекс противоаварийных работ, связанных с сохранением этого объекта культурного наследия. С 2016 года на его территории располагается резиденция татарстанского муфтията. Перед тем как здесь обосновался аппарат Духовного управления мусульман РТ, в бывшем особняке именитого казанского купца Мухаметзяна Галеева провели масштабные реставрационные работы. В этот раз строители укрепят фундамент исторического здания, который, по оценке экспертов Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, стоит на слабом грунте. Подробнее — в материале «Реального времени».

Проектная документация одобрена Госэкспертизой

Как стало известно «Реальному времени», архитектурную достопримечательность Старо-Татарской слободы Казани — особняк, ранее принадлежавший известному казанскому купцу Мухаметзяну Галееву, где в течение последних семи лет располагается резиденция Духовного управления мусульман Татарстана, — ждет ремонт. В здании по соседству с Галеевской мечетью проведут противоаварийные работы.

Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре выдало положительное заключение на проектную документацию. Разработали проект специалисты «Главинвестстроя» республики, заказчиком работ выступает «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком указано ДУМ Татарстана.

Как сообщил изданию председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, его ведомство рекомендовало усилить фундамент исторического здания, поскольку под ним слабый грунт. Поэтому в этот раз в перечень первоочередных ремонтных мероприятий войдут виды работ, направленные на усиление тела фундамента и устройство отсечной гидроизоляции. Помимо этого подрядчик должен провести работы по инъекционному усилению всех этажей строения.



Теперь заказчику проекта, «Главстрою» республики, в ходе электронных торгов предстоит выбрать исполнителя работ. Пока не определены сроки и объем средств, которые потребуются для сохранения памятника.

Фото: wikipedia.org

Купец, меценат, отец четырех сыновей

Особняк на ул. Габдуллы Тукая, 38 по соседству с пятой соборной мечетью Казани — Галеевской — был построен губернским купцом Мухаметзяном Галеевым для своей семьи в середине XIX века. Поначалу каменное строение в стиле эклектики с использованием элементов барокко и классицизма было одноэтажным, но в 1881 году купец решил надстроить второй этаж из кирпича. Автором проекта выступил казанский архитектор Петр Романов — приложивший свою руку к строительству в городе мечетей Аль-Марджани и Апанаевской.

Казанский промышленник Мухаметзян Галеев родился в 1832 году в семье отставного солдата в Пороховой слободе Казани. Торговым делом он занялся, когда ему было уже под 40 лет, создав предприятие по производству и продаже азиатской обуви, в ассортименте которого была почти сотня моделей. Продукция обувной фабрики пользовалась большим спросом, предприятие расширялось с каждым годом — филиалы Торгового дома Галеева открывались в Уфе, Ирбите и Троицке. Затем за счет немалой прибыли купец второй гильдии вложился в торговлю мануфактурой, пушниной и стройматериалами. В 1904 году в его бизнес вошли сыновья — Галимджан, Газизжан, Салихзян и Абдрахман. Трое из них стали священнослужителями, по стопам отца пошел лишь Газизжан. Вместе с ними он учредил Торговый дом «М. Галеев с сыновьями» с уставным капиталом в 25 тысяч рублей по продаже азиатской обуви.

Купец Галеев пользовался большим почетом и уважением в Казани, состоял членом учетного комитета городского общественного банка и гласным городской Думы. На его средства не только перестроили пятую соборную мечеть, но и возвели крупнейшее на территории Казанской губернии медресе «Мухаммадия», которое носило его имя. Галеев был известным благотворителем, попечителем мусульманского кладбища, а в 1898 году предложил создать в Казани мусульманское благотворительное общество. В купеческом доме была большая библиотека, и, будучи человеком образованным, он помог своим сыновьям получить богословское образование в лучших медресе и мусульманских учебных заведениях Турции, Египта и Саудовской Аравии.

Мухаметзян Ибнаминович Галеев. Репродукция из книги М. Юсупова «Галимджан Баруди»

Старший сын купца Галимзян Галеев, известный как Баруди, стал выдающимся ученым-теологом, педагогом-реформатором, до 1921 служил муфтием Оренбургского магометанского Духовного собрания, а после возращения в Казань был имам-хатыбом пятой мечети, после чего ее и стали называть Галеевской. Второй сын Салихзян был имам-хатыбом 10-й соборной мечети Казани, видным деятелем джадидизма. Третьего — Габдрахмана — знали как педагога-новатора.

После сильных переживаний из-за того, что в 1908 году жандармерия выслала из Казани под надзор полиции двух сыновей — Салимжана и Баруди, у их отца, купца Галеева, случился инфаркт. После его смерти дом перешел в наследство Газизжана, который в 1912 году и решил перестроить первый этаж семейного дома. На том момент дом Галеевых оценивался в 4 750 рублей, а все имение располагалось на усадебной земле площадью в 360 кв. сажен. Невдалеке от него, на той же улице, стояло еще одно домовладение купеческой семьи. В 1915 году у купеческого особняка сменился владелец — им стал другой предприниматель Мухамет-Вафа Гайнуллин.

На реставрацию купеческого дома направили более 100 млн рублей

Сегодня здание на улице Тукая, 38 — объект культурного наследия республиканского значения. С 2013 года он находится в безвозмездном пользовании муфтията и входит в общий комплекс зданий «Резиденция муфтия республики Татарстана». В 2014 году по решению раиса республики Рустама Минниханова старинный особняк был отреставрирован — сумма капиталовложений составила свыше 100 млн рублей.

Особняк на ул. Габдуллы Тукая, 38 по соседству с Галеевской мечетью был построен губернским купцом Мухаметзяном Галеевым для своей семьи в середине XIX века. Фото: photobuildings.com/ anastasis

За два года, что велись ремонтно-восстановительные работы, здесь полностью восстановили фасад, усилии внутренние конструкции, восстановили декоративное убранство, заменили кровлю.

Обновленный исторический особняк общей площадью более 2 тысяч квадратных метров, где обосновалось Духовное управление мусульман РТ, торжественно открыли летом 2016 года и приурочили к окончанию уразы. Мероприятие прошло с участием Рустама Минниханова.