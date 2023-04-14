Ночью в Татарстане похолодает до -8 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ночь на субботу, 15 апреля, похолодает до -3..-8 градусов. В Казани температуры опустятся до -6 °С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в субботу в Татарстане потеплеет до +4..+9 градусов. В Казани ожидается от +5 до +9 °С, а в Набережных Челнах — от +4 до +7 °С.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночью порывы северо-восточного ветра будут достигать 18—23 м/с, днем — от 7 до 12 м/с, а местами до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Татарстане также наблюдается сильный ветер. Из-за него в республике действует штормовое предупреждение.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем потеплеет до +11..+17 градусов.



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Татьяна Демина