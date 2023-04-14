В Казани временно закрылась студенческая поликлиника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани несколько часов назад временно закрыли студенческую поликлинику №21. Как сообщает «Татарстан 24», у одной из посетительниц медучреждения выявлена корь, поэтому в целях безопасности покидать здание пока запрещено.

Отмечается, что у дверей стоят медики и разворачивают всех, кто хочет выйти и зайти. Также у студентов собирают информацию о наличии прививок от кори.

Информацию о временном закрытии «Реальному времени» подтвердили в самой поликлинике.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— У нас закрыт вход. Что случилось? Пока неизвестно, мы закрыты, — рассказали нам.

Напомним, в январе глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в регионе тревожная ситуация по заболеваемости корью. Она обратила внимание, что, если среди населения республики есть непривитые, могут возникнуть большие очаги заболевания.



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Айрат Назипов