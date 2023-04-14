За год в Татарстане снизилась стоимость приготовления домашнего кулича

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшее воскресенье, 16 апреля, православные отпразднуют Пасху. Традиционно в этот день угощаются крашеными яйцами и куличами. На прилавках магазинов последние появились еще на прошлой неделе — выбрать можно на любой аппетит и вкус. Некоторые же хозяйки отдают предпочтение собственноручно приготовленному угощению. «Реальное время» подсчитало, сколько татарстанцам придется потратить на приготовление домашнего кулича в этом году и на сколько эта сумма отличается от прошлогодней.

Корзинка продуктов для приготовления кулича обойдется почти в 400 рублей

За основу для расчета взят рецепт, по которому для приготовления кулича понадобится: 350 граммов муки, 170 мл молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов. Еще два яичных белка и 100 граммов сахара берутся для глазури. Такой же рецепт для расчета стоимости приготовления кулича использовали в «Руспродсоюзе» в 2021 году — она составила 144,6 рубля.

Главного ингредиента — муки — понадобится 350 граммов. Учитывая, что килограмм стоит в среднем 41,6 рубля, указанный объем обойдется в 14,56 рубля.

Килограмм сахара в Татарстане стоит в среднем 57,8 рубля за килограмм. На кулич понадобится лишь 200 граммов, что будет стоить примерно 11,56 рубля.

Упаковка из десяти куриных яиц в Татарстане в апреле этого года стоит в среднем 76,6 рубля, или почти 8 рублей за одну штуку. По рецепту их требуется четыре — два на тесто и два (белки от них) на глазурь. Итого затраты на яйца для кулича составят 30,6 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выгоднее всего брать питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — оно на 23,8 рубля дешевле стерилизованного. Средняя цена за один литр составляет 61,63 рубля. Таким образом, требуемые для приготовления кулича 170 миллилитров обойдутся татарстанцу в 10,48 рубля.

Меньше всего понадобится сливочного масла — 70 граммов. При этом, если сравнивать в килограммах, это самый дорогой продукт (648,9 рубля). И 70 граммов обойдутся в 45,4 рубля. Сухофрукты будут стоить еще 35 рублей.



Получается, что приготовление домашнего кулича хозяйке в Татарстане в 2023 году обойдется в среднем в 147,6 рубля. Если же ни одного из ингредиентов дома нет, то их закупка — упаковка яиц, по килограмму муки и сахара, литровая бутылка молока и пачка сливочного масла (200 г) обойдется татарстанцу в среднем в 367,7 рубля. Сухофрукты в эту корзину не включены, поскольку они хоть и часто встречаются в куличах, все же ингредиент на любителя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году домашний кулич стоил в среднем 157 рублей

По сравнению с 2022 годом стоимость домашнего кулича в Татарстане снизилась на 6,2%, или на 10 рублей. В апреле прошлого года он обошелся бы в среднем в 157,4 рубля.

В 2022 году православные отмечали Пасху чуть позже — 24 апреля. На тот момент большая часть продуктов, необходимых для приготовления кулича, была дороже. Так, например, килограмм муки стоил в среднем 47,35 рубля, то есть почти на 6 рублей дороже, чем по состоянию на 10 апреля 2023 года.

Дороже в преддверии Пасхи 2022 года стоило сливочное масло. На 22 апреля средняя цена одного килограмма составляла 668,73 рубля. Это почти на 20 рублей больше, чем на 10 апреля текущего года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Десяток куриных яиц перед Пасхой прошлого года стоил в Татарстане в среднем 81,4 рубля — на 4,8 рубля дороже, чем в текущем месяце. Таким образом, четыре штуки стоили около 32,56 рубля.

Сахар, на который весной 2022 года в Татарстане и других регионах России был сильный ажиотаж, стоил в среднем 85,2 рубля за килограмм. Это на 27,4 рубля больше, чем на конец первой декады апреля этого года.

Практически не изменилась средняя цена питьевого цельного пастеризованного молока 2,5—3,2% жирности. Год назад литр обходился татарстанцу в 61,41 рубля.



Кулич 2022 год 2023 год Мука, 350 г 16,57 рубля 14,56 рубля Молоко 170 мл 10,44 рубля 10,48 рубля Яйца, 2 шт. 16,28 рубля 15,32 рубля Сахар, 100 г 8,52 рубля 5,78 рубля Сливочное масло, 70 г 46,8 рубля 45,4 рубля Сухофрукты, 100 г 34 рубля 35 рублей Глазурь Сахар, 100 г 8,52 рубля 5,78 рубля Белки яиц, 2 шт. 16,28 рубля 15,32 рубля Итого: 157,4 рубля 147,6 рубля

При расчетах использовались средние цены продуктов, рассчитанные Татарстанстатом на 10 апреля 2023 года и на 22 апреля 2022 года.

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Татьяна Демина