За год в Татарстане снизилась стоимость приготовления домашнего кулича
В ближайшее воскресенье, 16 апреля, православные отпразднуют Пасху. Традиционно в этот день угощаются крашеными яйцами и куличами. На прилавках магазинов последние появились еще на прошлой неделе — выбрать можно на любой аппетит и вкус. Некоторые же хозяйки отдают предпочтение собственноручно приготовленному угощению. «Реальное время» подсчитало, сколько татарстанцам придется потратить на приготовление домашнего кулича в этом году и на сколько эта сумма отличается от прошлогодней.
Корзинка продуктов для приготовления кулича обойдется почти в 400 рублей
За основу для расчета взят рецепт, по которому для приготовления кулича понадобится: 350 граммов муки, 170 мл молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов. Еще два яичных белка и 100 граммов сахара берутся для глазури. Такой же рецепт для расчета стоимости приготовления кулича использовали в «Руспродсоюзе» в 2021 году — она составила 144,6 рубля.
Главного ингредиента — муки — понадобится 350 граммов. Учитывая, что килограмм стоит в среднем 41,6 рубля, указанный объем обойдется в 14,56 рубля.
Килограмм сахара в Татарстане стоит в среднем 57,8 рубля за килограмм. На кулич понадобится лишь 200 граммов, что будет стоить примерно 11,56 рубля.
Упаковка из десяти куриных яиц в Татарстане в апреле этого года стоит в среднем 76,6 рубля, или почти 8 рублей за одну штуку. По рецепту их требуется четыре — два на тесто и два (белки от них) на глазурь. Итого затраты на яйца для кулича составят 30,6 рубля.
Выгоднее всего брать питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — оно на 23,8 рубля дешевле стерилизованного. Средняя цена за один литр составляет 61,63 рубля. Таким образом, требуемые для приготовления кулича 170 миллилитров обойдутся татарстанцу в 10,48 рубля.
Меньше всего понадобится сливочного масла — 70 граммов. При этом, если сравнивать в килограммах, это самый дорогой продукт (648,9 рубля). И 70 граммов обойдутся в 45,4 рубля. Сухофрукты будут стоить еще 35 рублей.
Получается, что приготовление домашнего кулича хозяйке в Татарстане в 2023 году обойдется в среднем в 147,6 рубля. Если же ни одного из ингредиентов дома нет, то их закупка — упаковка яиц, по килограмму муки и сахара, литровая бутылка молока и пачка сливочного масла (200 г) обойдется татарстанцу в среднем в 367,7 рубля. Сухофрукты в эту корзину не включены, поскольку они хоть и часто встречаются в куличах, все же ингредиент на любителя.
В прошлом году домашний кулич стоил в среднем 157 рублей
По сравнению с 2022 годом стоимость домашнего кулича в Татарстане снизилась на 6,2%, или на 10 рублей. В апреле прошлого года он обошелся бы в среднем в 157,4 рубля.
В 2022 году православные отмечали Пасху чуть позже — 24 апреля. На тот момент большая часть продуктов, необходимых для приготовления кулича, была дороже. Так, например, килограмм муки стоил в среднем 47,35 рубля, то есть почти на 6 рублей дороже, чем по состоянию на 10 апреля 2023 года.
Дороже в преддверии Пасхи 2022 года стоило сливочное масло. На 22 апреля средняя цена одного килограмма составляла 668,73 рубля. Это почти на 20 рублей больше, чем на 10 апреля текущего года.
Десяток куриных яиц перед Пасхой прошлого года стоил в Татарстане в среднем 81,4 рубля — на 4,8 рубля дороже, чем в текущем месяце. Таким образом, четыре штуки стоили около 32,56 рубля.
Сахар, на который весной 2022 года в Татарстане и других регионах России был сильный ажиотаж, стоил в среднем 85,2 рубля за килограмм. Это на 27,4 рубля больше, чем на конец первой декады апреля этого года.
Практически не изменилась средняя цена питьевого цельного пастеризованного молока 2,5—3,2% жирности. Год назад литр обходился татарстанцу в 61,41 рубля.
|
Кулич
|
2022 год
|
2023 год
|
Мука, 350 г
|16,57 рубля
|14,56 рубля
|
Молоко 170 мл
|10,44 рубля
|10,48 рубля
|
Яйца, 2 шт.
|16,28 рубля
|15,32 рубля
|
Сахар, 100 г
|8,52 рубля
|5,78 рубля
|
Сливочное масло, 70 г
|46,8 рубля
|45,4 рубля
|
Сухофрукты, 100 г
|34 рубля
|35 рублей
|
Глазурь
|
Сахар, 100 г
|8,52 рубля
|5,78 рубля
|
Белки яиц, 2 шт.
|16,28 рубля
|15,32 рубля
|
Итого:
|157,4 рубля
|147,6 рубля
При расчетах использовались средние цены продуктов, рассчитанные Татарстанстатом на 10 апреля 2023 года и на 22 апреля 2022 года.
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