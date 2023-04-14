В Казань прибудет Геннадий Онищенко

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В понедельник, 17 апреля, Казань с рабочим визитом посетит заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Как сообщает пресс-служба Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, он планирует посетить объекты образовательного учреждения.

Также Онищенко примет участие в работе круглого стола на тему «Актуальные направления научных исследований в сфере физической культуры и спорта». Там будут обсуждать вопросы спортивной подготовки, питания, восстановления, сохранения здоровья и реабилитации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с Онищенко в Казань приедет и другой депутат Госдумы — Айрат Фаррахов.

Геннадий Онищенко уже приезжал в Казань в 2019 году. Тогда он принял участие в заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ. На нем депутат рассказал о своих вкусовых предпочтениях.



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Айрат Назипов