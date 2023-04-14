Скончался замруководителя агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в Казани скоропостижно скончался заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Информацию изданию подтвердили его коллеги, а также в пресс-службе раиса Татарстана.

Эдуард Хайруллин несколько лет возглавлял пресс-службу президента республики (12.2015 — 12.2019), затем 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Замруководителя «Татмедии» вел ютуб-канал «Новая Тартария», в последнем выпуске, который вышел две недели назад, он рассказывал о жизни Максима Горького. Фильм был приурочен к 155-летию писателя.

Замруководителя «Татмедиа» вел ютуб-канал «Новая Тартария», в последнем выпуске он рассказывал о жизни Максима Горького. Фото: скриншот видео

Эдуард Хайруллин — уроженец Казани, родился 28 января 1969 года. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «социолог, преподаватель общественно-политических дисциплин» (1993 г.). В конце 1980-х работал подсобным рабочим второго разряда на заводе ЭВМ, пока не ушел в армию. В начале 1990-х был представителем акционерной страховой компании «Зилант», а с 1993 года началась его журналистская карьера — он стал корреспондентом, а затем ведущим информационной программы телекомпании «Эфир». С 1995 по 1996 годы был заведующим корпунктом региональной корреспондентской сети ИТА в Татарстане ЗАО «Общественное Российское Телевидение». В дальнейшем стал заместителем заведующего Поволжским бюро в Нижегородской области, Татарской, Башкирской, Мордовской, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках дирекции информационных программ региональной корреспондентской сети (г. Нижний Новгород).

С 1997 по 1998 годы трудился консультантом по рекламе товарищества с ограниченной ответственностью «Сфинкс», после чего вернулся в журналистику и до 2006 года был собкором, корреспондентом и заведующим корреспондентским пунктом отдела российской и зарубежной корреспонденции Поволжского бюро (г. Нижний Новгород) региональной корреспондентской сети отдела корреспондентской сети Дирекции информационных программ ОАО «Общественное Российское Телевидение».

В 2006-м несколько месяцев работал креативным директором ООО «Медиа-Профи», после чего его назначили заместителем руководителя представительства Амурской области при президенте России и правительства России.

С 2008 по 2009 годы — шеф-редактор и продюсер ООО «Служба новостей «Звезда», г. Москва, затем — исполнительный директор ООО «Медиа-Профи».

С июня 2010 года по декабрь 2015 он был заместителем руководителя, а затем до декабря 2019 года — руководителем пресс-службы президента Татарстана. С 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Действительный государственный советник РТ 1-го класса. Поощрения и награды: медаль «В память 1000-летия Казани» (2005), Благодарность Президента Республики Татарстан (2013, 2019), памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и XI паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи», памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани», медаль «За доблестный труд» (2019).

Редакция «Реального времени» приносит соболезнования семье и коллегам Эдуарда Хайруллина.