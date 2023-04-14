В Татарстане создадут Молодежный медиацентр

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане появится Молодежный медиацентр, который будет обеспечивать освещение и продвижение проектов Минмола республики в информационном пространстве. Планируется, что на эти цели будет выделено 8 миллионов рублей, из которых 1,5 миллиона придется на республиканский, а 6,5 миллиона — на федеральный бюджет. Работу по реализации проекта проведут в несколько этапов, последний завершится 15 декабря.

Проекты Минмола реализует комьюнити авторов

Для того чтобы продвигать мероприятия, проекты и программы министерства, а также развивать молодежные медиасообщества общественных организаций и образовательных учреждений республики, исполнителю предстоит оказать целый комплекс услуг.

В первую очередь подрядчик должен будет найти площадку, на которой созданное им же комьюнити авторов будет развивать свои компетенции, делиться опытом и реализовывать совместные проекты. Всю их деятельность будут освещать в непрерывном формате, а вместе с этим и отрабатывать информационные поводы регионального и федерального масштабов.

Создаваемый и транслируемый медиацентром контент будет содержать: творческие и отчетные видеоролики, еженедельные дайджесты молодежных событий, а также фотопроекты и фоторепортажи с мероприятий. В целях достижения высокого охвата исполнитель проведет работу с блогерами, контент-мейкерами, лидерами школьных и подростковых изданий, представителями студенческих медиа, участниками медиаслужб молодежных организаций, в том числе предприятий, с молодыми специалистами районных, городских и республиканских СМИ и другими.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Над продвижением контента будет работать команда

Как было сказано выше, работа медиацентра будет проводиться в несколько этапов:

Первый — с даты заключения контракта по 30 июня.

Второй — с 1 июля по 30 сентября.

Третий — с 1 октября по 15 декабря.

На каждом этапе будет работать целая команда, в которую войдут: руководитель проекта, продюсер, SMM-специалист и креативный-менеджер. Кроме того, будет организована работа фотографов и видеографов, корреспондентов, а также дизайнеров, которые будут создавать макеты презентаций. Всем им будет выплачиваться зарплата, которая будет расти с каждым из этапов.

Также для каждого периода будет предоставляться съемочная студия. Специалисты будут проводить в ее стенах по 8 часов в день. Предварительная стоимость одного часа составит 1,8 тысячи рублей. Помимо этого, для съемок арендуют все необходимое оборудование, начиная от света и заканчивая микрофонами-петличками. На эти цели планируется потратить чуть более 776 тысяч рублей.

Фото: flickr.com

Реклама от медиацентра на билбордах, в журналах и на ТВ

Отдельные бюджеты спланированы и для рекламы у блогеров (17 рекламных постов в их аккаунтах в соцсетях), в интернет-журнале (общая аудитория должна быть не менее 2,5 млн читателей), а также на телевидении. Что касается последнего, то, согласно проектной документации, это будет региональный телеканал «Татарстан-24», где в течение одного этапа должно выйти не менее трех программ.

Стоит отметить, что реклама будет также распространяться с помощью таргета во «ВКонтакте», а также рекламных баннеров в метро (станции «Площадь Тукая», «Козья слобода», «Суконная слобода», «Проспект Победы»).

С переходом на второй этап реклама будет распространяться посредством городских баннеров, билбордов и пилларов в непосредственной вблизи от наиболее популярных пеших маршрутов студентов КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ. Однако в этом случае речь идет только о событиях и мероприятиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан признан лидером по эффективности реализации молодежной политики в 2022 году

Напомним, в конце марта сообщалось, что Татарстан был признан лидером по эффективности реализации молодежной политики в 2022 году в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек.

На втором месте в группе Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область. В топ-10 также вошли Ростовская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Оренбургская область, Нижегородская область, Дагестан и Алтайский край.

Еще в начале того же месяца, выступая на коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана, раис республики Рустам Минниханов обратил внимание, что молодежная политика всегда была и остается приоритетом в регионе. По его словам, на сегодняшний день особую роль в воспитании молодых граждан играет университетское сообщество. Как отметил Минниханов, допускать формализм в вопросе работы со студентами нельзя. Подробности — в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин