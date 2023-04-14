Дефицит бюджета Казани за первый квартал 2023 года составил 1,6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Власти Казани намерены подписать постановление об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. Сейчас документ находится на экспертизе.

В нем указано, что за первый квартал доходы бюджета столицы Татарстана составили 6,9 млрд рублей, а расходы — 8,5 млрд. Таким образом, образовался дефицит в размере 1,6 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы принесли бюджету 3,3 млрд рублей, еще 3,5 млрд — это безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если говорить о расходах, то больше всего исполком потратил на «общегосударственные вопросы». На это ушло чуть меньше 800 млн рублей.

Отметим, что доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 млрд рублей. Как писало «Реальное время» в январе, большую часть — 31 млрд — направят на социально-культурную сферу. На общегосударственные нужды и национальную безопасность предусмотрено 3,4 млрд, а на национальную экономику, ЖКХ и природоохранные мероприятия — 3,1 млрд.



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Айрат Назипов