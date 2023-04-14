Дефицит бюджета Казани за первый квартал 2023 года составил 1,6 млрд рублей
Власти Казани намерены подписать постановление об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. Сейчас документ находится на экспертизе.
В нем указано, что за первый квартал доходы бюджета столицы Татарстана составили 6,9 млрд рублей, а расходы — 8,5 млрд. Таким образом, образовался дефицит в размере 1,6 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы принесли бюджету 3,3 млрд рублей, еще 3,5 млрд — это безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы России.
Если говорить о расходах, то больше всего исполком потратил на «общегосударственные вопросы». На это ушло чуть меньше 800 млн рублей.
Отметим, что доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 млрд рублей. Как писало «Реальное время» в январе, большую часть — 31 млрд — направят на социально-культурную сферу. На общегосударственные нужды и национальную безопасность предусмотрено 3,4 млрд, а на национальную экономику, ЖКХ и природоохранные мероприятия — 3,1 млрд.
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