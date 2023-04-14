Каждый десятый ученик школ Казани стоит на внутреннем контроле
В муниципальных школах Казани на внутренний контроль поставлен 14 391 ученик. Об этом рассказала замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на XXII сессии Казгордумы IV созыва.
Всего же на сегодняшний день в 169 муниципальных школах Казани обучается 155 491 ребенок. Таким образом, на учете стоит почти каждый десятый ученик — 9,2%.
Для профилактики правонарушений в казанских школах действует «Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в организациях общего и профессионального образования». С детьми, поставленными на учет, проводят профилактические беседы. Каждый год они проходят социально-психологическое тестирование на склонность к зависимости.
По данным на 2022 год, в Казани на учете диагнозом «наркомания» стоял один несовершеннолетний. На 18—19-летних в структуре находящихся на диспансерном наблюдении с таким диагнозом приходится 0,1% — это четыре человека.
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комментарии
Учителя Абсолютно не занимаются воспитанием и обучением!
Зачем все перекладывать на учителей?
В классе 30 учеников.
Если к каждому ученику проявить хотя бы 2 минуты "индивидуального подхода" в воспитании, на это нужно 60 минут из 45-ти минутного урока.