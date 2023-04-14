Каждый десятый ученик школ Казани стоит на внутреннем контроле

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В муниципальных школах Казани на внутренний контроль поставлен 14 391 ученик. Об этом рассказала замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на XXII сессии Казгордумы IV созыва.



Всего же на сегодняшний день в 169 муниципальных школах Казани обучается 155 491 ребенок. Таким образом, на учете стоит почти каждый десятый ученик — 9,2%.

Для профилактики правонарушений в казанских школах действует «Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в организациях общего и профессионального образования». С детьми, поставленными на учет, проводят профилактические беседы. Каждый год они проходят социально-психологическое тестирование на склонность к зависимости.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на 2022 год, в Казани на учете диагнозом «наркомания» стоял один несовершеннолетний. На 18—19-летних в структуре находящихся на диспансерном наблюдении с таким диагнозом приходится 0,1% — это четыре человека.

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Татьяна Демина