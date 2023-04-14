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Каждый десятый ученик школ Казани стоит на внутреннем контроле

10:33, 14.04.2023 10
Каждый десятый ученик школ Казани стоит на внутреннем контроле
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В муниципальных школах Казани на внутренний контроль поставлен 14 391 ученик. Об этом рассказала замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на XXII сессии Казгордумы IV созыва.

Всего же на сегодняшний день в 169 муниципальных школах Казани обучается 155 491 ребенок. Таким образом, на учете стоит почти каждый десятый ученик — 9,2%.

Для профилактики правонарушений в казанских школах действует «Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в организациях общего и профессионального образования». С детьми, поставленными на учет, проводят профилактические беседы. Каждый год они проходят социально-психологическое тестирование на склонность к зависимости.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на 2022 год, в Казани на учете диагнозом «наркомания» стоял один несовершеннолетний. На 18—19-летних в структуре находящихся на диспансерном наблюдении с таким диагнозом приходится 0,1% — это четыре человека.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Надо лучше бороться с такими
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  • Анонимно 14 апр
    Надо не статистику вести а работать с этим. Как отец скажу мы теряем у детей воспитание, культуру, уважение! Мы руки показывали(гигиена) в школу шли.
    Учителя Абсолютно не занимаются воспитанием и обучением!
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    Анонимно 14 апр
    так и воспитывай своих детей, если ты отец.
    Зачем все перекладывать на учителей?
    В классе 30 учеников.
    Если к каждому ученику проявить хотя бы 2 минуты "индивидуального подхода" в воспитании, на это нужно 60 минут из 45-ти минутного урока.
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  • Анонимно 14 апр
    успех электронного обгрызования налицо
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    Анонимно 14 апр
    причем тут электронное образование? и разве у нас есть электронное образование?
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  • Анонимно 14 апр
    слишком много вольностей детям позволили, вот результат, пожалуйста
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  • Анонимно 14 апр
    дисциплины нет
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  • Анонимно 14 апр
    Сейчас они вводят такие шкалы на детей, как "красные", "желтые" и "зеленые" зоны. В "красную" можно попасть легко, даже если ребенок растет без одного родителя (например, без отца) - значит, он в зоне риска или сам потенциально опасный.
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  • Анонимно 14 апр
    с учителями беда! классных руководителей не хватает, предметников не хватает. Школьное образование у нас скатилось ниже плинтуса
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  • Анонимно 14 апр
    слишком подозревать детей во всех грехах тоже не стоит
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