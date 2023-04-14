ФБР задержало подозреваемого в утечке документов Пентагона

Фото: скриншот видео

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что ФБР задержало военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру по делу об утечках секретных данных Пентагона, сообщает Reuters.

— Сегодня министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру в связи с расследованием... о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США, — заявил Гарланд.

Он отметил, что подозреваемый был взял под стражу без каких-либо происшествий. По словам министра, подозреваемый впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс.

Вчера в СМИ появилась информация о возможном источнике утечки секретных документов США. Так, газета Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились материалы, сообщает, что человек получил их на какой-то «военной базе».

В прошлую пятницу в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. Также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

Министерство юстиции США начало расследование по вопросу о возможной утечке в интернет секретных данных Пентагона, в которых освещаются темы западной военной помощи Киеву, спецоперации и другие вопросы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова