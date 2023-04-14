Казанцы создали петицию — они требуют защитить участок леса на Дубравной

В интернете появилась петиция с требованием остановить вырубку леса на улице Дубравной в Казани. По состоянию на 14 апреля (9.50) она набрала чуть меньше 3 тысяч подписей.

— Мы, жители города Казани, выражаем свою обеспокоенность по поводу возможной застройки участка леса на улице Дубравной. Эта проблема затрагивает всех граждан, которые ценят здоровый экологический баланс и прекрасный вид нашего города. Лес является одним из немногих мест в городе, где мы можем наслаждаться прекрасной природой и проводить свободное время на свежем воздухе, — сказано в сообщении.

Также автор петиции утверждает, что в случае застройки участка леса на улице Дубравной, это приведет «непоправимым последствиям для жизни жителей города». В тексте отмечается, что лесные массивы улучшают качество воздуха, поддерживают природный баланс, а также создают зеленые зоны для отдыха и развлечений. Казанцы боятся, что застройка леса приведет к ухудшению здоровья и качества жизни горожан.

Фото: «Яндекс Карты» (скриншот)

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани 20 га леса на улице Дубравной перевели из категории «земли лесного фонда» в «земли населенных пунктов», включив в границы города и предоставив разрешение использовать для заготовки древесины. Эксперты не исключают, что выделение участка из лесного фонда и изменение его категории может означать подготовку застройки.

При этом в мэрии опровергли получение участка лесопарка по улице Дубравной. В исполкоме объяснили, что этот земельный участок является федеральной собственностью и они не могут распоряжаться им. Также мэрия не занималась формированием этого участка.



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Айрат Назипов