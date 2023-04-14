Власти Казани отчитались об исполнении городского бюджета в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Расходы бюджета Казани за 2022 год составили 38,9 миллиарда рублей, доходы — 39,8 миллиарда. Такие данные на XXII сессии Казгордумы IV созыва озвучил начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин.



— При утвержденном бюджете в объеме 32 млрд 558 млн рублей исполнение по доходам составило 39 млрд 831 млн. Дополнительные поступления в бюджет составили более 7 млрд рублей, из которых 3 млрд 607 млн рублей — это налоговые и неналоговые доходы, и 3 млрд 666 млн рублей — безвозмездные поступления, — сообщил он.

По итогам исполнения бюджета Казани величина налоговых и неналоговых поступлений составила более 21 млрд рублей. Рост, по сравнению с 2021 годом, составил 11%, или 2,774 млрд рублей.

— За отчетный период объем расходов бюджета составил 38 млрд 934 млн рублей. Структура расходов представлена следующим образом: социальная сфера — 28 млрд 755 млн рублей, городское хозяйство — 5 млрд 951 млн рублей, общегосударственные вопросы — 4 млрд 96 млн рублей, обслуживание муниципального долга — 70 млн рублей, прочие расходы — 63 млн, — рассказал Ирек Мухаметшин.

По разделу «образование» расходы казанского бюджета за 2022 год составили 23 млрд 520 млн рублей. Они выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, а за пять лет — на 59%, или на 8 млрд 787 млн рублей.

78% расходов по разделу «образование» приходятся на фонд оплаты труда. На содержание имущества и коммунальной инфраструктуры потратили 15% от общей суммы, на организацию питания — 3%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По разделу «молодежная политика» расходы бюджета Казани в прошлом году составили 708 млн рублей. Наибольшая их доля пришлась на содержание объектов в этой сфере и организацию отдыха детей.



На физкультуру и спорт Казань в 2022 году направила 1,5 млрд рублей, на социальную политику — 1,389 млрд рублей, в том числе 854 миллиона — на льготный проезд отдельных категорий граждан в общественном транспорте. Почти 200 миллионов выделили на организацию горячего питания части школьников. Субсидии на приобретение жилья составили 22,8 миллиона рублей.

На городское хозяйство в прошлом году выделили 5,950 млрд рублей. Наибольшая доля пришлась на благоустройство и жилищное хозяйство Казани.

Ирек Мухаметшин также рассказал, что мобилизация налогов в Казани за прошлый год составила 272,3 миллиарда рублей. Из них 44% зачислены в федеральный бюджет, 49% — в бюджет Татарстана, и оставшиеся менее 7% — в городскую казну.

Напомним, доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 миллиарда рублей. Большую часть — 31 миллиард — направят на социально-культурную сферу.



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Татьяна Демина