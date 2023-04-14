Казанский метеоролог назвал причины похолодания в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане теплая сухая погода сменилась резким похолоданием. Это связано с тем, что республика расположилась на периферии антициклона — в нее поступает холодный воздух с акватории северных морей, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Холодный атмосферный фронт, предшествующий поступлению арктического воздуха, создаст условия для сильного ветра, — обратил внимание эксперт, заявив, что осадков в ближайшие дни не ожидается.

По данным Тимура Аухадеева, в ближайшие двое суток ночью ожидается около 0°С. Днем прогнозируется 6—10 градусов тепла, но из-за ветра температура воздуха будет ощущаться намного холоднее, пишет медиапортал КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике ожидается малооблачная погода без осадков и от +3 до +8 градусов. В Казани прогнозируется +5...+7°С.

Уже в воскресенье днем воздух в Татарстане должен прогреться до +13°С. В начале следующей недели ожидается до +17 градусов.

Из-за сильного ветра в Татарстане на 14 апреля объявлено штормовое предупреждение. Его порывы могут достигать 25—26 м/с.

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Татьяна Демина