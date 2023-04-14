«Это что-то новое для рынка»: семьи Херсона купили первые квартиры в Казани

Минстрой Татарстана готовит еще 22 заявки переселенцев из новых регионов России для получения жилищных сертификатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», первые шесть семей вынужденных переселенцев из Херсонской области переехали в Казань за счет федеральных жилищных сертификатов. В татарстанском Минстрое организовали работу по оформлению документов на покупку жилья беженцам из Херсона и части Херсонской области, эвакуировавшихся в массовом порядке. «Суммы у всех разные, но неплохой домик в Казани купить можно», — рассказала изданию президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева, которой довелось заниматься подбором квартир для переезжающих граждан.

Первый «эшелон»: 28 семей из Херсона

Вынужденные переселенцы из Херсона и Херсонской области начали прибывать в Казань. Для приобретения жилья им выделяют жилищные сертификаты за счет федерального бюджета плюс единовременную выплату в 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти меры поддержки предусмотрены постановлением правительства РТ №17 «О мерах социальной поддержки граждан, вынужденно покинувших место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Республики Татарстан на постоянное место жительства», принятом в январе этого года.

Как выяснило «Реальное время», переехать в Татарстан для постоянного проживания собираются 28 семей из Херсонской области.

— В настоящее время министерством организована работа по оформлению государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории, — рассказали нашему изданию в пресс-службе Минстроя РТ.

Первые шесть семей переселенцев из Херсонской области уже приобрели жилье за счет жилищных сертификатов, уточнили в министерстве. В работе по оформлению сертификатов находятся заявления еще от 22 семей переселенцев из Херсона.

— Приобрести жилье по сертификату можно в любом регионе России вне зависимости от места его получения (жилой дом, часть дома, квартира, часть квартиры, комнату). Жилые помещения должны быть пригодными для проживания и отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, — пояснили в Минстрое РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников. С этого года в список категорий включили вынужденных переселенцев из Херсонской области. Исходя из названия, можно понять, что субсидия покрывает большую часть стоимости жилья, но не полную. Единой суммы, на которую выдается сертификат, нет. Величина выплаты зависит от стоимости жилья в конкретном регионе и рассчитывается от норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по России.

Из расчета в 88 737 рублей за «квадрат»



В Татарстане сумма жилищного сертификата определяется из расчета 88 737 рублей за 1 кв. м. При определении метража квартиры для переселенца правительство республики решило руководствоваться федеральными стандартами. Для одиноко проживающего человека — это 33 «квадрата», для семьи из двух человек — 42 кв. м, а для семьи из трех и более человек — исходя из норматива обеспеченности в 18 кв. м на каждого.

— Расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м — для семей из двух человек и по 18 кв. м на одного человека — для семей из трех и более человек, на дату подачи заявления о предоставлении социальной выплаты, — говорится в приложении к постановлению правительства Российской Федерации от 21.10.2022 №1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации».

Иначе говоря, регион рассчитывает сумму жилищной субсидии для переселенцев, подает заявку в федеральный «Фонд развития территорий», а тот перечисляет деньги.

Фото: gilfondrt.ru

Жилье через ГЖФ не приобреталось

Постановлением Кабмина РТ от 12.01.2023 №3 утвержден порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию республики на постоянное место жительства.

Использовать социальную выплату можно для приобретения одного или нескольких жилых помещений на первичном или вторичном рынках жилья на территории России у физических и (или) юридических лиц (одного или нескольких). Жилое помещение (жилые помещения) должно отвечать требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса РФ, быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек).

— Жилье через НО «ГЖФ РТ» с использованием средств сертификата не приобреталось, — уточнили в пресс-службе Минстроя РТ.

«Суммы разные, но неплохой домик купить можно»

О том, что покупают переселенцы из Херсона, рассказывают татарстанские риелторы.

— Сейчас к нам активно приходят покупатели с жилищными сертификатами. Жители Херсонской области обращаются, и мы пробуем, обкатываем эти кейсы. Это федеральные деньги, суммы у всех разные, но неплохой домик в Казани купить можно. Республика отправляет документы в Москву, а потом Москва дает одобрение. Как раз сейчас мы заканчиваем оформлять одну сделку по такому сертификату, подали документы на оплату и ждем. Посмотрим, как это будет работать, это что-то новенькое для нашего рынка недвижимости. Добро дают и на первичку, и на вторичку по этим сертификатам, — сообщила «Реальному времени» президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева.

«По сертификату можно купить дом, квартиру на вторичном или первичном рынке, где они захотят»



Впервые о запуске механизма жилищных сертификатов для эвакуировавшихся херсонцев объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в октябре прошлого года. Тогда власти Херсонской области объявили массовую эвакуацию жителей ввиду постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры и опасности разрушения дамбы Каховской ГЭС, что могло привести к затоплению большой территории.

После присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергались артиллерийским обстрелам со стороны Украины. Глава Херсонской области тогда выступил с видеообращением к руководству России, где попросил помочь с выездом жителей области в другие регионы России. В ответ российский вице-премьер заверил, что власти готовы содействовать переезду жителей Херсона в различные субъекты России.

В настоящее время жилищные сертификаты получили 53 тысячи из 68 тысяч переселенцев из Херсона, докладывал в начале апреля Марат Хуснуллин на заседании Совета безопасности России. Одновременно с этим ведется строительство домов в новых регионах. Так, построено 200 тысяч кв. м жилья в разрушенном Мариуполе. Херсонские переселенцы могут подать заявление на предоставление единовременной выплаты на покупку имущества и выдачу государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения более чем в 50 регионах.

