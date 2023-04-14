Казань выделит в 2023 году около 100 миллионов рублей на поддержку семей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году Казань планирует выделить на поддержку семей мобилизованных жителей города около 100 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник финансового управления столицы Татарстана Ирек Мухаметшин на XXII сессии Казгордумы IV созыва.



— У нас в прошлом году вступили в действие мероприятия по поддержке семей мобилизованных. Это бесплатное посещение детских садов, льготное питание, проезд. Сумму по прошлому году я точно не назову, но в полном объеме они обеспечены. И, в принципе, вопросов по финансированию не вызывает. На этот год у нас запланировано порядка 100 миллионов на эти цели выделить, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Семьям призванных в ходе нее мужчин местные, региональные и федеральные власти начали оказывать поддержку.

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Татьяна Демина