Казанская студенческая поликлиника возобновила работу в штатном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Студенческую поликлинику №21 в Казани снова открыли. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе больницы.

— Поликлиника уже открыта и работает в обычном режиме. Закрыли в связи с тем, что обратилась пациентка с подозрением на корь, — рассказали нам.

Там добавили, что скорая помощь увезла пациентку в инфекционную больницу, где ей поставят окончательный диагноз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня в Казани на несколько часов закрыли студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Также у студентов собрали информацию о наличии прививок от кори.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов