Мэрия Казани создаст жилищный фонд коммерческого использования

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в Казани планируется создать жилищный фонд коммерческого использования. Образованием данной организации займется исполком, и он же будет отвечать за передачу жилых помещений из этого фонда по договору коммерческого найма. Подробности — в нашем материале.

Помещения смогут получить работники МУПов, юрлица-строители и нуждающиеся

В перечень тех, кто имеет право на получение жилых помещений из фонда коммерческого использования, попадают:

работники муниципальных унитарных предприятий (МУПов);

юридические лица, занимающиеся управлением, а также обслуживанием и ремонтом всего жилищного фонда;

иные физические лица, проживающие в Казани, но нуждающиеся в жилых помещениях.

При этом в документе подчеркивается, что предоставление помещения не лишает всех этих граждан права на получение жилья по договорам социального найма в порядке, установленном действующим законодательством. Что касается самого состава такого фонда, то в него могут быть включены квартиры и комнаты, отвечающие всем санитарным нормам и требованиям и имеющие площадь не более 18 квадратных метров.

Уполномоченный орган, а именно исполком Казани, должен будет вести учет жилых помещений, подлежащих передаче, а также определять их количество и очередность, исходя из даты подачи заявления. Уточняется, что жилье будет передаваться гражданам по договорам коммерческого найма, которые должны утвердить городские власти.

Такой договор будет заключаться на срок, не превышающий 2 года. В случае прекращения трудовых отношений работников с организациями документ расторгнут. При ликвидации договора граждан выселят без предоставления иного варианта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помещения нельзя приватизировать или обменять

Процесс заключения договора и передачи жилья состоит из нескольких этапов, а также требует предоставления определенных документов. Так, например, сначала физические лица должны будут направить письменное обращение в уполномоченный орган. Далее решение о предоставлении помещения примет Городская жилищная комиссия на основании предъявления:

копии паспорта;

копии свидетельств о браке, рождении детей;

справки о регистрации по месту жительства;

документов, подтверждающих право пользования (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);

справки органов, осуществляющих госрегистрацию права на имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности;

документа, подтверждающего постановку гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по месту жительства.

Работники жилищных организаций в целях получения жилья обращаются по месту работы с письменным заявлением с приложением тех же документов, но добавляя к ним копию трудовой книжки. Далее комиссия осуществит проверку, определит стоимость и оформит договор. Плата за наем будет зачисляться в бюджет Казани.

В документе также отмечается, что переданные помещения не будут подлежать приватизации, обмену, бронированию, а также сдаче и другим действиям, которые могут изменить их статус.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Фонд коммерческого использования существует практически во всех городах России

Жилищный фонд коммерческого использования — это жилые помещения, которые используются собственниками для проживания граждан на условиях возмездного пользования. Так, в отличие от индивидуального жилищного фонда, предназначение жилых помещений в коммерческом строится на извлечении прибыли с помощью заключения договора найма.

Еще одной его особенностью является то, что в такой фонд могут входить жилые помещения, находящиеся как в собственности граждан и юридических лиц, так и государства, за исключением помещений индивидуального и социального использования. Также для извлечения прибыли не могут использоваться жилые помещения муниципального жилищного фонда.

В настоящее время такие фонды существуют в большинстве российских городов. Например, они имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Новосибирске, Нижневартовске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Норильске, Архангельске, Владивостоке и других.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани с целью разъяснить нюансы данного проекта и уточнить сроки его реализации. По получении ответ будет опубликован на нашем сайте.



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Максим Кокунин