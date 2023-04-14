В Татарстане резидента Иннополиса подозревают в уводе 7 млн по нацпроекту «Цифровые технологии»

Уголовное дело о невыплате зарплаты и мошенничестве возбудили в Татарстане в отношении директора компании «МР Чек», зарегистрированной в Иннополисе. Основанием для уголовного преследования стали результаты проверки прокуратуры Верхнеуслонского района.



Проверяющие выявили — с октября по декабрь 2022-го компания задолжала семи сотрудникам зарплату на сумму свыше 1 млн рублей. Кроме того, у сотрудников надзорного ведомства появились основания полагать, что гендиректор предприятия получил грант на 8,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Цифровые технологии» по договору с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, но не исполнил обязательства. Сумму свыше 7 млн рублей силовики считают похищенной, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

По материалам проверки надзорного ведомства в СК возбудили уголовное дело против гендиректора фирмы-резидента Иннополиса по статьям о невыплате зарплаты и мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», гендиректором и бенефициаром компании «МР Чек» является Владислав Косинцев. Фирма создана два года назад, специализируется на работах и консультациях в области компьютерных технологий, в ней трудоустроены 17 человек. Интеллектуальной собственностью компании являются функциональные модули программ для ЭВМ «Ручная фискализация» и «Платформа Innokassa», а также товарный знак Innokassa.

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Ирина Плотникова