В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для ИЖС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Казгордумы IV созыва на XXII сессии приняли решение об увеличении минимального размера участка для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки. Изменения параметров внесены в правила землепользования и застройки.

До этого минимальная площадь земельного участка для ИЖС составляла 400 кв. метров, максимальная — 2,5 тысячи «квадратов». Для блокированной жилой застройки минимальный размер составлял 150 кв. метров.

Согласно внесенным изменениям, минимальная площадь участка для этих видов разрешенного использования составит 1 тысячу «квадратов». Максимальная планка отсутствует.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как уточнил на заседании начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Андрей Лобов, новые параметры будут применяться только при образовании новых участков из земель муниципальной и государственной собственности, при их разделе и выделе, а также при перераспределении между собой участков, находящихся в частной собственности.

Также на XXII сессии Казгордумы депутаты одобрили внесение изменений в решение «О земельном налоге». Согласно им, ставка налога в отношении участков, занятых полями для гольфа и сопутствующей инфраструктурой, площадь которых превышает 60 га, будет ниже — 0,39% от кадастровой стоимости земли.



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Татьяна Демина