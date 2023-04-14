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В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для ИЖС

16:37, 14.04.2023 1
В Казани увеличили минимальный размер земельного участка для ИЖС
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Казгордумы IV созыва на XXII сессии приняли решение об увеличении минимального размера участка для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки. Изменения параметров внесены в правила землепользования и застройки.

До этого минимальная площадь земельного участка для ИЖС составляла 400 кв. метров, максимальная — 2,5 тысячи «квадратов». Для блокированной жилой застройки минимальный размер составлял 150 кв. метров.

Согласно внесенным изменениям, минимальная площадь участка для этих видов разрешенного использования составит 1 тысячу «квадратов». Максимальная планка отсутствует.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как уточнил на заседании начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Андрей Лобов, новые параметры будут применяться только при образовании новых участков из земель муниципальной и государственной собственности, при их разделе и выделе, а также при перераспределении между собой участков, находящихся в частной собственности.

Также на XXII сессии Казгордумы депутаты одобрили внесение изменений в решение «О земельном налоге». Согласно им, ставка налога в отношении участков, занятых полями для гольфа и сопутствующей инфраструктурой, площадь которых превышает 60 га, будет ниже — 0,39% от кадастровой стоимости земли.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    10сот под один дом? Они с ума сошли? 6 сот минималку еще понимаю , а 10сот, куда столько. Когда закончятся участки по 4 сотки, придётся покупать по 10соток, я хотел купить участок в Вознесение 4 сот за 4млн.руб и за 4 млн построиться, итого за 8 млн у меня был бы дом 120кв.м, если не успею купить, то за 10сот за 10млн это очень тяжело, а квартиру покупать за такие деньги в Казани смысла нет, легче арендовать, я лучше за такие деньги, чем покупать квартиру в Казани, куплю квартиру в Дубаи, и буду сдавать её в валюте за 1000$, итого 80т.р., а снимать буду здесь за 25т.р., ещё останется 55т.р.
    Казанские застройщики многоквартирных домов, которые протащили минималку 10сот, сначало в райионах, а теперь в Казани, вам это НЕ поможет.
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