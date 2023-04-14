ЕС в скором времени введет 11-й пакет санкций против России

В скором времени Евросоюз введет очередной, уже 11-й, пакет санкций против России. Об этом заявила телекомпании CNBC еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.



— Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один, — сказала она.

Еврокомиссар отметила, что 11-й санкционный пакет будет снова направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Брюссель также будет стремиться обеспечить «эффективное» применение санкций.

— Наша информация состоит в том, что санкции работают, и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией, — сказала Макгиннесс.



Евросоюз обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти дни. 10-й пакет санкции был принял в конце февраля. Под рестрикциями оказалось 121 физическое и юридическое лицо. Помимо этого, санкции затронули импорт и экспорт.

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Илина Хакимова