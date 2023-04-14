«Сад рыбака» в Казани преобразят круглогодичной сценой и «рыбным» оформлением
Благоустройство началось в прошлом году, в 2023-м работы продолжатся в рамках второй очереди
В этом году продолжится обновление излюбленного места казанцев в Адмиралтейской слободе — «Сада рыбака», начатое в 2022-м. На работы, к которым вот-вот приступят, уже выделили 170 миллионов. После благоустройства в саду появятся сцена, спортивные площадки, в том числе поле для гольфа, а на место вернут знаменитый фонтан с рыбаком. «Реальное время» вместе с фондом «Институт развития городов Татарстана» представляет проект благоустройства и рассказывает историю места.
Наследник парка «Тиволи»
«Сад рыбака» находится в историческом Заречье Казани в границах объекта культурного (археологического) наследия федерального значения — достопримечательного места «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV—XVIII». Его общая площадь — 24 367 кв. м. Пространство известно с 1890 года. Изначально парк назывался Андреевским, так как был основан в честь казанского губернатора Николая Ефимовича Андреевского. Популярным общественное пространство стало в 1940-х годах. В 1904 году на территории сада возвели деревянный корпус речного училища, а в 1917 году — производственные здания завода «Сантехприбор».
В итоге нетронутой осталась только часть парка, какое-то время его называли «Садом машиностроителя». В 1936-м в середине поставили фонтан — чашу с рыбаком, после чего его переименовали в «Сад рыбака». После закрытия «Сада Дудоровского», в прошлом парка «Тиволи», «Сад рыбака» является центральным местом для отдыха жителей Адмиралтейской слободы и по сути стал его наследником — оттуда были позаимствованы детали итальянский парков.
Планы по восстановлению «Сада рыбака» появились еще в 2020 году
О планах восстановить «Сад рыбака» в Кировском районе Казани заговорили еще в начале 2020 года. К благоустройству хотели приступить в 2021-м, но помешала пандемия коронавируса. Работы стартовали лишь в 2022-м.
Заместитель главного архитектора города, руководитель творческой группы при мэрии Дарья Толовенкова объявила, что парку хотят вернуть былое обличье. По ее словам, общественное пространство будет выполнено в стиле 70—80-х годов XIX века.
К обновлению сада с более чем вековой историей привлекали самих казанцев. В июне этого года на территории общественного пространства с жителями города проводили встречу, на которой они могли поделиться своим мнением относительно судьбы «Сада рыбака».
Среди проблем территории:
- разный тип ограждений;
- инженерные коммуникации на поверхности;
- отсутствие тротуаров и пешеходных переходов;
- разрушенные фрагменты сооружений, благоустройства;
- пустующие участки между спортивными площадками.
Местные жители во время опроса пожелали, чтобы в парке построили сцену для кинотеатра под открытым небом, а также появилась возможность для проведения физкультурных мероприятий и установки праздничной ели.
Первая благоустроенная зона открылась в сентябре 2022 года. Во время первой очереди благоустроили часть парка со стороны улицы Кызыл Армейской.
«Рыбное» оформление
В основу решения оформления сада легло восстановление образа рыбака с реконструкцией фонтана с чашей и введение орнамента в МАФы. Также вводятся формы, подчеркивающие название, — рыбацкие сети, деревянные строения, напоминающие корабельные, серебристые круглые формы, имитирующие рыбную чешую. А на арт-объектах и павильонах выгравируют косяк серебряных рыб.
Если первая очередь «Сада рыбака» предполагала благоустройство небольшого «треугольника» в правой части, где расположена детская игровая площадка, то в рамках второй появится все остальное. К слову, на нее выделили 170 млн рублей.
Большую часть территории — 13 400 «квадратов» — займет газон. В центр, напротив входной группы, вернут знаменитую скульптуру рыбака (которую еще и оснастят подсветкой). Чуть дальше расположится музыкальная площадь.
В основном все площадки расположатся слева, в том числе площадь с круглой сценой — зимой там будет стоять 15-метровая елка, а летом расположится открытый кинотеатр.
Львиную часть займут спортивные объекты:
- футбольное поле с амфитеатром;
- теннисный корт;
- баскетбольная площадка;
- площадь с тренажерами.
Рядом также появятся торговый павильон с кафе и общественный туалет.
Из растений здесь высадят виноград, ель, липу, клен, лиственницу, рябину, сирень, сосну, а также устроят живую изгородь. Также у парка появится своя айдентика. За основу логотипа была взята центральная фигура «Сада рыбака» — фонтан.
Обновленный «Сад рыбака» в цифрах
При благоустройстве будет использовано следующее оборудование:
- по 22 обычные скамейки и урны;
- 12 скамеек у сцены;
- 15 велопарковок;
- 2 информационных стенда;
- 6 навигационных стоек;
- 120 секций забора для спортивных площадок;
- 4 вазона;
- 3 мнемостенда;
- 152 гирлянды;
- 53 светильника и т.д.
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