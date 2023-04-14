«Сад рыбака» в Казани преобразят круглогодичной сценой и «рыбным» оформлением

Благоустройство началось в прошлом году, в 2023-м работы продолжатся в рамках второй очереди

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

В этом году продолжится обновление излюбленного места казанцев в Адмиралтейской слободе — «Сада рыбака», начатое в 2022-м. На работы, к которым вот-вот приступят, уже выделили 170 миллионов. После благоустройства в саду появятся сцена, спортивные площадки, в том числе поле для гольфа, а на место вернут знаменитый фонтан с рыбаком. «Реальное время» вместе с фондом «Институт развития городов Татарстана» представляет проект благоустройства и рассказывает историю места.

Наследник парка «Тиволи»

«Сад рыбака» находится в историческом Заречье Казани в границах объекта культурного (археологического) наследия федерального значения — достопримечательного места «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV—XVIII». Его общая площадь — 24 367 кв. м. Пространство известно с 1890 года. Изначально парк назывался Андреевским, так как был основан в честь казанского губернатора Николая Ефимовича Андреевского. Популярным общественное пространство стало в 1940-х годах. В 1904 году на территории сада возвели деревянный корпус речного училища, а в 1917 году — производственные здания завода «Сантехприбор».

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

В итоге нетронутой осталась только часть парка, какое-то время его называли «Садом машиностроителя». В 1936-м в середине поставили фонтан — чашу с рыбаком, после чего его переименовали в «Сад рыбака». После закрытия «Сада Дудоровского», в прошлом парка «Тиволи», «Сад рыбака» является центральным местом для отдыха жителей Адмиралтейской слободы и по сути стал его наследником — оттуда были позаимствованы детали итальянский парков.

Планы по восстановлению «Сада рыбака» появились еще в 2020 году

О планах восстановить «Сад рыбака» в Кировском районе Казани заговорили еще в начале 2020 года. К благоустройству хотели приступить в 2021-м, но помешала пандемия коронавируса. Работы стартовали лишь в 2022-м.



«Сад рыбака» в 2020 году. Фото: kzn.ru

Заместитель главного архитектора города, руководитель творческой группы при мэрии Дарья Толовенкова объявила, что парку хотят вернуть былое обличье. По ее словам, общественное пространство будет выполнено в стиле 70—80-х годов XIX века.



К обновлению сада с более чем вековой историей привлекали самих казанцев. В июне этого года на территории общественного пространства с жителями города проводили встречу, на которой они могли поделиться своим мнением относительно судьбы «Сада рыбака».

«Сад рыбака» в июле 2022 года. Фото: realnoevremya.ru

Среди проблем территории:

разный тип ограждений;

инженерные коммуникации на поверхности;

отсутствие тротуаров и пешеходных переходов;

разрушенные фрагменты сооружений, благоустройства;

пустующие участки между спортивными площадками.

Местные жители во время опроса пожелали, чтобы в парке построили сцену для кинотеатра под открытым небом, а также появилась возможность для проведения физкультурных мероприятий и установки праздничной ели.

Первая благоустроенная зона открылась в сентябре 2022 года. Во время первой очереди благоустроили часть парка со стороны улицы Кызыл Армейской.



«Сад рыбака» в сентябре 2022 года. Фото: kzn.ru

«Рыбное» оформление

В основу решения оформления сада легло восстановление образа рыбака с реконструкцией фонтана с чашей и введение орнамента в МАФы. Также вводятся формы, подчеркивающие название, — рыбацкие сети, деревянные строения, напоминающие корабельные, серебристые круглые формы, имитирующие рыбную чешую. А на арт-объектах и павильонах выгравируют косяк серебряных рыб.

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Если первая очередь «Сада рыбака» предполагала благоустройство небольшого «треугольника» в правой части, где расположена детская игровая площадка, то в рамках второй появится все остальное. К слову, на нее выделили 170 млн рублей.

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Большую часть территории — 13 400 «квадратов» — займет газон. В центр, напротив входной группы, вернут знаменитую скульптуру рыбака (которую еще и оснастят подсветкой). Чуть дальше расположится музыкальная площадь.

В основном все площадки расположатся слева, в том числе площадь с круглой сценой — зимой там будет стоять 15-метровая елка, а летом расположится открытый кинотеатр.

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Львиную часть займут спортивные объекты:

футбольное поле с амфитеатром;

теннисный корт;

баскетбольная площадка;

площадь с тренажерами.

Рядом также появятся торговый павильон с кафе и общественный туалет.

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Из растений здесь высадят виноград, ель, липу, клен, лиственницу, рябину, сирень, сосну, а также устроят живую изгородь. Также у парка появится своя айдентика. За основу логотипа была взята центральная фигура «Сада рыбака» — фонтан.

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Обновленный «Сад рыбака» в цифрах

При благоустройстве будет использовано следующее оборудование:

по 22 обычные скамейки и урны;

12 скамеек у сцены;

15 велопарковок;

2 информационных стенда;

6 навигационных стоек;

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

120 секций забора для спортивных площадок;

4 вазона;

3 мнемостенда;

152 гирлянды;

53 светильника и т.д.

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