На сайте Военного комиссариата Татарстана появился раздел с информацией о службе по контракту

Фото: скриншот

На сайте Военного комиссариата Татарстана появился новый специальный раздел, в котором можно узнать подробности о военной службе по контракту. Он называется «Запишись на службу по контракту в Татарстане».

В разделе можно найти ответы на вопросы об условиях контрактной службы, положенных выплатах и социальных гарантиях. Кроме того, там указаны контактные телефоны, по которым также можно уточнить информацию.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в вооруженных силах страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева