Итоги дня: обновленный закон «Об оружии», арест журналиста The Wall Street Journal, весенний призыв
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 30 марта:
- В России вступили в силу изменения в законе «Об оружии». В первую очередь они касаются оснований, по которым гражданину не выдадут или аннулируют лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Так, разрешение не смогут получить подозреваемые и обвиняемые в совершении умышленного преступления. Подробнее — в материале «Реального времени».
- ФСБ России задержала в Екатеринбурге американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным ведомства, корреспондент занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Возбуждено уголовное дело по статье 267 УК РФ «Шпионаж». Журналист арестован до 29 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его «взяли с поличным».
- Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Глава государства считает, что в целом отрасль фармацевтики показывает положительную динамику.
- Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. На военную службу призовут 147 тысяч человек.
- Производители российской электроники получат приоритет на госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Если такой техники нет, то предпочтение будет отдаваться отечественной электронике с зарубежными компонентами.
- Минпромторг России частично возобновит программу льготных автокредитов. Действовать она будет для тех, кто наиболее остро нуждается в поддержке — для медработников, участников спецоперации и членов их семей, а также работников сферы образования.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в республике сохранится теплая погода. В выходные ожидается до +14 градусов, а в начале следующей недели — до +16 °С. Среднесуточные температуры в регионе превышают норму на 4—5 градуса.
- Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский сообщил, что открытие счетов в российских банках по видеосвязи может стать доступным уже в 2024 году. Инициатива в настоящее время обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
- По данным Центробанка, к концу февраля средняя ставка по ипотеке в России поднялась до уровня марта 2022 года — 8,05%. Увеличился и средний срок, на который выдается ипотечный кредит — на 2,6 месяца, до рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.
- По итогам прошлого года убыток Банка России вырос в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат сложился в основном за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами.
- Центробанк продлил на полгода ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Так, с 1 апреля российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Что касается брокеров, то они не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими бумагами на биржевом рынке.
- В прошлую среду, 22 марта, в Казани возле дома №43а по улице Дубравной образовался провал из-за размыва грунта. Появившаяся яма стала уже четвертой в этом месте, а виной тому — сгнившие сети МУП «Водоканал». Провести ремонт коллектора и устранить последствия ЧП специалисты предприятия обещали к этому понедельнику. Однако они лишь установили ограждения, ямы так и остались наполненными канализационной водой. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани в 2023 году высадят 1,4 тысячи новых кустарников и деревьев. Потратят на эти цели 21,7 млн рублей.
- Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев вошел в состав совета Союза нефтегазопромышленников России. По его словам, в составе союза он будет налаживать взаимодействие общественных организаций и системы ТПП.
- Власти Татарстана утвердили план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики республики на 2023—2025 годы. Документ касается различных министерств, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Каждое ведомство получило задания на ближайшие 2,5 года.
- ПАО «КАМАЗ» учредило новую дочернюю компанию с уставным капиталом в 200 миллионов рублей — ООО «Управляющая компания «Камазовский поселок». Она будет заниматься покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Ее создание связано с тем, что в скором времени предприятие реализует проект собственного загородного жилого комплекса. Подробности — в материале.
- ГКУ «Главтатдортранс» выделит 19,4 млн рублей на разработку проектной документации по строительству новой дороги в Ново-Савиновском районе Казани на улице Алексея Козина. Работы выполнят до 20 сентября.
- В руководстве ООО «Гемонт» произошли кадровые перестановки. Хайдар Четин ушел с поста руководителя компании. Вместо него гендиректором назначен Ильгам Хусаинов. Ранее он был директором Верхнеуслонского ООО «ПИК8» и елабужского ООО «Компас инжиниринг».
- В Татарстане запустили проект «Волжская тропа». Ее протяженность составляет 350 км. Проходит она вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии, с дополнительным отрезком в Казани.
- Арбитражный суд Татарстана обязал подрядчика ООО «Ак Таш» устранить строительные недостатки в соципотечном доме в Казани на улице Оренбургский тракт, 140г. Истец — УК «Лидер-А» указывает, что при похолодании в некоторых квартирах фиксируются температуры поверхности, не соответствующие минимально допустимым. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. Он также добавил, что государства готовы проводить совместные морские и воздушные патрулирования, а также учения.
- Автозавод «Москвич» в 2023 году наметил выпуск новых моделей в кузовах седан и кроссовер. В скором времени компания планирует продемонстрировать, как они будут выглядеть.
- Союз журналистов России совместно с Минцифры разрабатывают для военных корреспондентов новый статус. Там считают, что нынешний статус «участник боевых действий» не подходит для журналистов, так как корреспонденты не имеют права держать в руках оружие.
Ключевые события 400-го дня специальной военной операции на Украине:
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывников не будут отправлять в зону проведения спецоперации. В новых субъектах России весенний призыв не будет проводиться вообще.
- В Татарстане сформирована региональная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Возглавила ее вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Комиссия займется обеспечением координации работы по решению вопросов, связанных с поддержкой граждан.
- Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и артиллерию на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. По его словам, речь идет в том числе про M777, поставляемые США реактивные системы залпового огня HIMARS и танки, включая AMX-10RC, присланные от Франции.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ около н. п. Гряниковка, Синьковка, Новоселовское и Стельмаховка. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ у н. п. Червоная Диброва, Невское, Ямполовка, Торское и Григоровка. За сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Акация».
- На Донецком направлении в результате действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у н. п. Владимировка, Угледар, Малиновка и Щербаки. За сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 404 самолета, 227 вертолетов, 3 622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 472 танка и других боевых бронированных машин, 1 076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 199 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
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