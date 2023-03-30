В России перестанут выдавать лицензии на оружие подозреваемым или обвиняемым

В России с 30 марта 2023 года перестанут выдавать лицензию на приобретение оружия подозреваемым или обвиняемым в преступлениях.

Федеральный закон от 29.12.2022 №638-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил с силу с сегодняшнего дня.

Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.

Ко всему прочему, законом запрещается выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию, до истечения 2 лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Фото: realnoevremya.ru

На июнь прошлого года в Татарстане зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия. За 2022 год от татарстанцев на портал госуслуг поступило 16 тысяч заявлений по всем видам услуг, касающихся оружия, — продление, получение лицензии и так далее.



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Илина Хакимова