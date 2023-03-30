Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу.

— Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек, — гласит текст документа.

Осенью 2022 года на военную службу призвали 120 тысяч человек, прошлой весной — 134,5 тысячи человек. В последние годы в среднем каждый призыв затрагивал порядка 130 тысяч граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывников не будут отправлять в зону проведения спецоперации:

— В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты, — сказал депутат.

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Маргарита Головатенко