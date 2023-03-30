Убыток Банка России в 2022 году вырос до 721 млрд рублей

Убыток Центробанка по итогам прошлого года вырос в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей. Об этом сообщается в годовом отчете регулятора.

Отмечается, что отрицательный финансовый результат сложился в основном за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами. Это касается и убытка от реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» и от внесения акций АО «МИнБанк» в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382 млн рублей.

Активы Банка России по итогам прошлого года составили 47,2 трлн рублей против 52,4 трлн рублей в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, еще в сентябре прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что банковский сектор России во втором полугодии начал получать положительный результат, но по итогам года вряд ли ему удастся выйти на прибыль.



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Максим Кокунин