В «дочке» турецкой Gemont сменился гендиректор
Как выяснило «Реальное время», в руководстве ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont) произошли кадровые перестановки. Хайдар Четин перестал быть руководителем компании. Вместо него генеральным директором назначен Ильгам Хусаинов.
Согласно данным из открытых источников, Хусаинов был гендиректором Верхнеуслонского ООО «ПИК8» и елабужской ООО «Компас инжиниринг».
Напомним, в конце мая прошлого года Хайдар Керим Четин сменил на посту гендиректора Аткаша Мухиттина.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым