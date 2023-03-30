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В «дочке» турецкой Gemont сменился гендиректор

13:03, 30.03.2023
В «дочке» турецкой Gemont сменился гендиректор
Фото: tatarstan.ru

Как выяснило «Реальное время», в руководстве ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont) произошли кадровые перестановки. Хайдар Четин перестал быть руководителем компании. Вместо него генеральным директором назначен Ильгам Хусаинов.

Согласно данным из открытых источников, Хусаинов был гендиректором Верхнеуслонского ООО «ПИК8» и елабужской ООО «Компас инжиниринг».

Напомним, в конце мая прошлого года Хайдар Керим Четин сменил на посту гендиректора Аткаша Мухиттина.

Фото: realnoevremya.ru (на снимке — Акташ Мухиттин)

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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