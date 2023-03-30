Председатель ТПП Татарстана Шамиль Агеев вошел в состав совета Союза нефтегазопромышленников России
Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев сегодня вошел в состав совета Союза нефтегазопромышленников России — его избрали на съезде союза в Москве, об этом он сообщил «Реальному времени».
Шамиль Агеев поделился, что в составе союза будет налаживать взаимодействие общественных организаций и системы Торгово-промышленной палаты.
Он упомянул, что предпримет попытку продвигать достижения татарстанских компаний, в том числе «Татнефти»: их форму работы и технологии, а также результаты импортозамещения.
Инициатива по включению в состав совета Союза нефтепромышленников исходила от представителей нефтяной промышленности России.
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