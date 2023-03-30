В начале апреля в Татарстане потеплеет до +16 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие дни сохранится теплая погода. В выходные ожидается до +14 градусов, а в начале следующей недели — до +16°С, сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью в пятницу, 31 марта, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах — мокрый снег. Днем дождь ожидается повсеместно. Ночные температуры составят от 0° до +5°С, дневные — от +5 до +10°С. Синоптики также предупреждают о юго-восточном ветре порывами до 17 м/с.



В субботу, 1 апреля, ночью вновь пройдет небольшой дождь, температуры воздуха составят от +1 до +5 градусов. Днем осадки маловероятны, потеплеет до +6... +11°С. Ожидается также южный ветер порывами до 15 м/с.



Ночью в воскресенье, 2 апреля, температуры воздуха опустятся до 0... +4 градусов. Днем потеплеет до +9... +14°С, местами пройдет небольшой дождь.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник, 3 и 4 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется от 0 до +4 градусов, днем — от +11 до +16°С.

Напомним, в Татарстане 24—26 марта среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 8—12 градусов. Обычно такая погода наблюдается в регионе в конце апреля.

Среднемесячные температуры воздуха в апреле, по данным Гидрометцентра Татарстана, ожидаются в пределах нормы. Она составляет +5,4°С.



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Татьяна Демина