Депутат Госдумы: «Призывников не направят служить в новые регионы России»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывников не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Его слова приводит «Интерфакс».

— В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты, — сказал депутат.

Весенний призыв на срочную службу планируется начать в России с 1 апреля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв в России в 2023 году пройдет по старым правилам, без увеличения возраста. А уже в марте в Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. В проекте указывается, что на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20, в 2026-м с 21 года.

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Айрат Назипов