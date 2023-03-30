В Татарстане запущен проект «Волжская тропа» — ее протяженность 350 км

Фото: Институт развития городов РТ

В Татарстане запустили проект «Волжская тропа». Она пролегает вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии, с дополнительным отрезком в Казани, сообщает Институт развития городов РТ.

Общая протяженность благоустроенной пешеходной тропы — 350 км. Она объединяет пять районов Татарстана, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий.

Идея создания «Волжской тропы» зародилась в 2021 году, когда в республике решили создать маршрут, соединяющий два туристско-рекреационных кластера — «Зеркала Татарстана» и «Дингез — море Татарстана». Пройтись по ней можно уже сегодня. Весь маршрут опытный путешественник может преодолеть за 12—14 дней, уверяют в Институте развития городов РТ.



Фото: Институт развития городов РТ

Благоустройством первой очереди «Волжской тропы» в Татарстане займутся в этом году. На ней появятся навигация по маршруту и места для отдыха. Тропа будет полностью или частично доступна 9 месяцев в году.

Трек тропы проложил эксперт по геоинформатике, краевед и путешественник Тимур Циунчук. Проект разрабатывался под руководством главы Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ Оксаны Саргиной, а нейминг и логотип создала «Студия Артемия Лебедева».

Фото: Институт развития городов РТ

Для проекта разработали мобильное приложение, с помощью которого можно искать объекты на «Волжской тропе», строить маршруты и так далее. Оно доступно для скачивания для Android и iOS.

Напомним, Татарстан также станет частью «Великого Волжского пути». В июне республика и еще четыре региона России подписали соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта.



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Татьяна Демина