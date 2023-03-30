«Новые участки уже проседают в сторону дороги»: «Водоканал» бросил обещанный ремонт на Дубравной?

Фото: предоставлено героями материала

В прошлую среду, 22 марта, в Казани возле дома №43а по улице Дубравной образовался провал из-за размыва грунта. Появившаяся яма стала уже четвертой в этом месте, а виной тому — сгнившие сети МУП «Водоканал». Обращения местных жителей долгое время игнорировались предприятием, но последняя авария все же вынудила специалистов заняться работой. Долгожданный ремонт растворившегося коллектора обещали завершить уже к этому понедельнику, однако провалы, наполненные канализационными водами, лишь огородили забором. Как выглядит недельная работа «Водоканала» и что приходится терпеть обычным гражданам — в материале «Реального времени».

Устранить провалы должны были еще к понедельнику

Как рассказали изданию местные жители, проблема с сетями на Дубравной — давняя тема, однако «Водоканал» не просто бездействует, а по-настоящему игнорирует их просьбы засыпать образовавшиеся ямы. А они от дождей и таяния снегов лишь ежедневно увеличиваются, что может привести к более серьезным последствиям. Так, например, граждане пожаловались, что с наступлением теплой погоды улицу стал окутывать туман с сильным запахом сероводорода.

После последней аварии гражданам в срочном порядке пришлось эвакуировать оставленные машины, так как провал образовался в непосредственной близости от парковочных мест. Причем не всех владельцев авто удалось найти, и часть машин отодвинули на тросах неравнодушные жители. Позже сами сотрудники «Водоканала» попросили временно не ставить машины на этой улице, так как не знают, где может произойти следующее ЧП.

Фото: предоставлено героями материала

При этом стоит отметить, что специалисты не спешили приехать на Дубравную. Лишь после того, как люди стали бить тревогу в городском чате, обращаясь к администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, на месте происшествия тут же появилась спецтехника и рабочие. Оказалось, на месте провала отсутствовал участок коллектора, который со временем попросту растворился под действием канализационных вод.

После публикации предыдущего материала в «Водоканале» сообщили, что на улице начались работы по устранению провалов, а завершить их планируется к 27 марта.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

«Наверное власти ждут, когда эти размывы заберут у нас самое дорогое»

Спустя ровно неделю после происшествия «Реальное время» обратилось к местным жителям, чтобы узнать о том, как прошел ремонт. Так, за прошедшее время всеми изменениями на Дубравной стали лишь ограждения, которые рабочие установили вокруг ям. По словам граждан, ремонт был закончен, даже не начавшись. Еще в прошлую среду сотрудники «Водоканала» раскопали последний провал, чтобы убедиться в проблеме и оценить ее уровень. После этого они поставили заборы и уехали вместе со всей техникой.

— Изменений на объекте особо не видно. Ремонт не проводился, техники строительной нет, а вот размер ям только увеличился, — рассказал «Реальному времени» местный житель по имени Алексей. По его словам, подходить к провалам страшно, так как появившаяся на месте коллектора подземная река «очень сильная и мощная».

Фото: предоставлено героями материала

Он также отметил, что на улице уже начал образовываться новый провал. Действительно, еще одно, пока что небольшое отверстие появилось под кустом возле тротуара. Алексей также в очередной раз подчеркнул и факт того, что ямы с каждым днем становятся только больше.

— Новые участки уже проседают в сторону дороги, — сообщил он.

Больше всего местные жители боятся за своих детей, которые вынуждены ежедневно проходить по этой улице. Помимо того, что никто не может знать, где обвалится следующий участок, Дубравную окутал сильный запах канализационных стоков, от которых по словам граждан «свербит в горле».

— Наверное, власти ждут, когда эти размывы заберут у нас самое дорогое, — сказал Алексей.

Фото: предоставлено героями материала

«Мы хотим привлечь внимание властей, чтобы решить эту проблему»

Напомним, жители Дубравной объединились в активную группу, которая наблюдает за развитием событий с провалами на своей улице. Данная проблема создает угрозу не только автомобилистам, гражданам с детьми, но и тем, у кого есть домашние питомцы.

— Канализационная вода — это опасная вещь, там и бактерии есть. Сейчас на улице не мороз, и все эти болезнетворные бактерии источают запах. Они несут угрозу окружающей среде и людям, что рядом находятся. Там же и с детьми гуляют, и с собачками. А собачки любят кушать всякое, — рассказывал на прошлой неделе Алексей.

Фото: предоставлено героями материала

Однако граждане все же надеются, что сложившуюся ситуацию удастся решить и городские власти окажут свое содействие:

— Проблема ремонта коллектора на Дубравной стоит давно, но на это нет денег в бюджете. Но это же не ответ, и на этом жизнь не останавливается. Северный коллектор ремонтируют и используют импортные технологии. Деньги же нашлись, но и то не тогда, как пришел конец срока его эксплуатации, а когда провалы начались. Мы хотим привлечь внимание властей, чтобы решить эту проблему, — подчеркнул он.

Вся Казань проваливается на сетях «Водоканала»

Стоит отметить, что провалы на сетях «Водоканала» не редкость для казанских улиц. Так, например, 17 марта из-за подобной ситуации специалистам пришлось перекрыть дорогу в обе стороны по улице Химической, от улицы Васильченко до Тэцевской. Движение автотранспорта было открыто лишь на прошлой неделе.

Одним из наиболее известных провалов в Казани стала авария, произошедшая осенью прошлого года недалеко от Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Однако тогда «Водоканал» опроверг свою причастность к провалу. Устранением последствий все равно занимались сотрудники предприятия, так как эта яма находилась в охранной зоне сетей канализации.



Фото: мэрия Казани

На ликвидацию последствий МУП потратило 6,1 млн рублей. Дополнительной причиной их срочного устранения стало то, что в провал упала девушка. Она получила травму ног. В свою очередь, прокуратура Вахитовского района организовывала проверку случившегося.

В октябре 2021 года около «Савиново» также произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 миллиметров 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора.

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Максим Кокунин