Союз журналистов России и Минцифры разрабатывают новый статус для военкоров

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры разрабатывают для военных корреспондентов новый статус, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.



По его словам, нынешний статус «участник боевых действий» не подходит для журналистов — корреспонденты не имеют права держать в руках оружие (за исключением самых экстремальных ситуаций):

— Новый статус, возможно, будет называться «ветеран военной журналистики» и будет присваиваться журналистам, которые работают в горячих точках, а также тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России. И, конечно, мы не забыли тех, кто работал на других войнах, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Соловьев отметил, что статус предполагает льготы, поскольку «кроме почета и уважения, важно, чтобы человек получал и материальные блага после работы в горячих точках».

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Маргарита Головатенко