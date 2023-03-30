Владимир Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Об этом пишет RT.

— Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей, — сказал глава государства.

Путин добавил, что в целом отрасль фармацевтики показывает положительную динамику.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию РФ в ноябре 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов