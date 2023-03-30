«Это будет одна из мер повышения престижа работы»: КАМАЗ создаст собственный поселок возле Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На прошлой неделе, 24 марта, ПАО «КАМАЗ» учредило новую дочернюю компанию с уставным капиталом в 200 миллионов рублей. Речь идет об ООО «Управляющая компания «Камазовский поселок», которое будет заниматься покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. В пресс-службе компании «Реальному времени» рассказали, что создание данной организации связано с тем, что в скором времени предприятие реализует проект собственного загородного жилого комплекса. Однако делиться какими-либо подробностями автопроизводитель не стал.

«Там сейчас ведутся только проектные работы»

Офис УК «Камазовский поселок» расположен в Набережных Челнах на Автозаводском проспекте. Стоит отметить, что к основным видам деятельности организации также относятся: лесозаготовки, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, строительство жилых и нежилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Генеральным директором УК КП назначена Лилия Ситдикова. До 2004 года она являлась совладельцем (33,33%) нижнекамской ООО «Огнеупор-НК». Компания занималась ремонтом машин и оборудования, однако в 2011 году была полностью ликвидирована по решению ФНС.

«Реальное время» обратилось в ПАО «КАМАЗ» за подробностями и получило такой ответ:

— У нас будет отдельное сообщение по этому поводу, поэтому я сейчас не готов подробности какие-то сказать. Там сейчас ведутся только проектные работы. Но, действительно, у КАМАЗа есть земли, расположенные под Набережными Челнами. Мы рассчитываем на этой земле создать поселок для работников предприятия, которые пожелают жить за городом. Это будет одна из мер стимулирования и повышения престижа работы на КАМАЗе, одна из мер поддержки персонала, — рассказал руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

КАМАЗ оспаривал право на земли уже давно

Напомним, еще летом прошлого года стало известно, что КАМАЗ собирается построить в Тукаевском районе Татарстана собственный коттеджный поселок. К июлю 2022 года 50 гектаров земли уже были присоединены к Малошильнинскому поселению по линии индивидуального жилищного строительства.

Стоит отметить, что это лишь малая часть от 577 гектаров, которые предприятие получило в бессрочное пользование еще в 1970-е годы.

Так, например, право на шесть участков общей площадью 115,3 тысячи квадратных метров, выданных КАМАЗу на основании государственных актов от 1977—1984 годов, долгое время оспаривалось в Арбитражном суде Минлесхозом республики. Причиной разногласий стало то, что участки якобы находились на землях лесного фонда. Однако суд встал на сторону автопроизводителя.



Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Власти Челнов также строят дома для сотрудников автогиганта

Накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на сессии горсовета заявил о том, что в автограде был выделен земельный участок под строительство шести арендных домов для сотрудников КАМАЗа.

По его словам, это решение было принято на заседании Совета безопасности в целях привлечения работников на производство. Вместе с этим мэр сообщил об увеличении бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования.

— В 52-м комплексе мы предусмотрели для шести домов хороший участок для «камазовцев». Это решение проблемы привлечения специалистов на КАМАЗ. Второе — принято принципиальное решение об увеличении количества бюджетных мест в наших ссузах, в ресурсных центрах. Более 60% выпускников девятых классов не идут в 10-й класс, а идут в систему СПО, — сказал Магдеев.

Фото: nabchelny.ru

Удар по КАМАЗу и быстрая реабилитация

Напомним, после начала СВО автопроизводитель попал под удар западных санкций. Об их негативном влиянии на предприятие раис Татарстана Рустам Минниханов сообщал лично президенту страны Владимиру Путину 16 марта прошлого года. Тогда он попросил главу государства «оказать федеральную поддержку».



— По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих, — рассказывал Минниханов.

Однако благодаря поддержке правительств России и Татарстана автогигант смог локализовать свои новые грузовики на 90%. Так, в начале текущего года глава «Ростеха» Сергей Чемезов похвалил ПАО «КАМАЗ» за большую работу в санкционных условиях, отметив, что после ухода иностранных партнеров на предприятии была проведена большая работа по локализации ключевых элементов — двигателя, коробки передач и др.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

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Максим Кокунин