Суд обязал подрядчика устранить продувы в соципотечном доме в Казани

Работы требуют провести до конца мая

Как выяснило «Реальное время», Арбитражный суд Татарстана обязал подрядчика ООО «Ак Таш» безвозмездно устранить строительные недостатки в соципотечном доме, расположенном рядом с Республиканской клинической больницей (РКБ) в Казани — по адресу ул. Оренбургский тракт, 140г. Речь о продувании и промерзании наружных стен в спальнях и санузлах.

Истец — управляющая компания «Лидер-А» требовала до 31 мая провести работы по демонтажу конструкции фасада, перекладке утеплителя и восстановлению герметизации швов примыкания газобетона и железобетона в местах расположения деформационных швов. Сами претензии начали направлять еще два года назад. Недостатки, как указывает УК, обнаружены в 14 квартирах — №45, 64, 86, 95, 101, 105, 106, 149, 165, 185, 190, 222, 255, 282. При этом по жилому помещению №213 истец отказался от требований, так как отсутствуют претензии жильца — в связи с самостоятельным утеплением стен с внутренней стороны.

«Лидер-А» указывает, что при похолодании снаружи в некоторых квартирах могут быть зафиксированы температуры поверхности, не соответствующие минимально допустимым. Это касается квартир №105, 106, 149, 165, 190. А в квартире №185 и вовсе образовалась трещина с внутренней стороны около окна в зале.



Дефекты выявили, но не везде

Застройщиком «спорного объекта», как его называет Арбитражный суд Татарстана в своем решении, выступает Госжилфонд республики. В сентябре 2015-го он заключил с «Лидером-А» договор на управление многоквартирным жилым домом, а в апреле 2017-го получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. УК в своем иске утверждает, что дом сдали со строительными дефектами, из-за которых продувало и промерзали стены жилых помещений, причем это было отражено в актах осмотра о выявленных строительных недоделках.



скриншот 2gis.ru

Для определения наличия дефектов и причин произошедшего была назначена судебная экспертиза. Согласно заключению, проектная документация соответствует требованиям нормативных актов в области строительства и геологическим особенностям места возведения дома. При этом недостатки есть, но не во всех указанных квартирах. Так, выявлены места неплотного прилегания крепежного элемента к утеплителю фасада. Есть и факт некачественной герметизации шва примыкания газобетона и железобетона в стенах. Оба дефекта являются производственными, то есть они возникли в результате некачественно выполненных работ.

Эксперты сделали вывод, что устранение дефектов неплотного прилегания теплоизоляционных плит и некачественной герметизации шва примыкания газобетона и железобетона подразумевает работы по демонтажу конструкции фасада в доступных местах, перекладке утеплителя и восстановлению герметизации швов примыкания газобетона и железобетона. Для квартир, стены которых с холодными участками являются межподъездными, необходимо провести работы по внутренней теплоизоляции стен и внутренней герметизации примыкания газобетона и железобетона (по досудебным жалобам жильцов). В итоге нарушения выявили в квартирах №45, 86, 101, 219, 222, 255, частично — в квартирах №95, 185. Именно в них суд постановил провести работы. В остальных же — №64, 105, 106, 149, 165, 190, 282 — дефектов не нашли, поэтому требования УК были отклонены. Дополнительно с «Ак Таша» взыскали 6 тысяч рублей в виде госпошлины и 450 тысяч рублей за судебную экспертизу.



Скандальная история и квартиры по 10 миллионов рублей

Напомним, что история этого соципотечного дома была довольно долгой и скандальной. Изначально 306-квартирный дом имел другой адрес — Оренбургский тракт, дом 3. Квартиры были разыграны по правилам программы социальной ипотеки еще в 2013 году, когда строители только рыли котлован. Но и в 2014 году стройка не увенчалась успехом, возникли проблемы с выносом уже существующих подземных коммуникаций, на это у Госжилфонда ушло 1,5 года плюс огромные финансовые средства.

Напомним, что история этого соципотечного дома была довольно долгой и скандальной. Фото: realnoevremya.ru

Дом должны были сдать в эксплуатацию еще в декабре 2015 года, люди уже выбирали мебель, но он не был достроен и сдан в связи с кризисом не только в строительной сфере, но и в стране в целом. Когда строительство все-таки было возобновлено, будущие жильцы попали под апрельскую директиву ГЖФ в 2016 году и оказались в патовой ситуации: нужно все начинать сначала, в очередной раз доказывать, что нуждаются в жилплощади, собирать справки о зарплате и составе семьи, а главное — участвовать в конкурсе. Позже, после протестов соципотечников, были внесены поправки, результаты конкурсов были сохранены, и изменения в правилах распространялись только на новых, невыигравших очередников республиканской программы государственной поддержки. В итоге заселение дома стартовало в феврале 2017 года.

Отметим, что сейчас жилье в этом доме далеко не дешевое. Например, «однушка» площадью 38 «квадратов» на шестом этаже стоит 5,35 миллиона рублей. Двухкомнатную квартиру на 16-м этаже продают за 6,9 миллиона рублей, а стоимость трехкомнатных превышает 10 миллионов рублей.



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Дарья Пинегина