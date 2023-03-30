Центробанк продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

Центробанк продлил на полгода ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом информирует сайт финансового регулятора.

С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке, подчеркнули в Банке России

При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. В ЦБ также добавили, что эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

Фото: pxhere.com

В последний раз Центробанк продлевал ограничение на проведение финансовых операций в конце ноября. Торговать заблокированными ценными бумагами нельзя было до 1 апреля.

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Айрат Назипов