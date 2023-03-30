В Минпромторге рассказали, какие категории россиян получат льготные автокредиты

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Минпромторг России частично возобновит программу льготных автокредитов. Действовать она будет только для тех, кто наиболее остро нуждается в поддержке, сообщили в министерстве.

Так, на льготные автокредиты могут рассчитывать медицинские работники, участники спецоперации и члены их семей, а также работники сферы образования.

В сообщении ведомства указывается, что по условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля. Под условия программы подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В ноябре сообщалось, что программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год. Предложением в прошлом варианте программы могли воспользоваться категории граждан, которые ранее не имели в собственности автомобиль, имели одного и более детей, являлись работниками государственных медицинских и образовательных учреждений.

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Айрат Назипов