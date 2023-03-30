По итогам февраля средняя ставка по ипотеке в России превысила 8%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По итогам февраля средняя ставка по ипотеке в России поднялась до уровня марта 2022 года — 8,05%, а средний срок приблизился к 24 годам. Об этом говорится в данных Центробанка.



Так, за февраль ставка выросла на 0,19 процентного пункта — до 8,05% годовых, при этом с начала года показатель подскочил на 1,4 п.п.

Одновременно с этим увеличился и средний срок, на который выдается ипотечный кредит. Так, в феврале он вырос на 2,6 месяца, достигнув рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.

Фото: cbr.ru

Напомним, средняя ставка по ипотечным кредитам в сентябре 2021 года поднималась до 7,78%, тем самым обновив максимум с апреля 2020 года.



На этой неделе директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в России увеличился срок, в течение которого гражданин может накопить на покупку квартиры в новостройке. Если по состоянию на конец 2019 года ему бы понадобилось 6 лет, то теперь — 8 лет, при условии, что человек не будет тратить зарплату.

— Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать... сколько лет человеку надо откладывать, чтобы... купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет. О какой доступности мы говорим? — сказал он.

Одной из причин подорожания жилой недвижимости в стране он назвал программу «Льготная ипотека», появившуюся весной 2020 года в период пандемии коронавируса. Напомним, в конце прошлого года действие «Льготной ипотеки» продлили еще на полтора года — до 1 июня 2024 года.



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Максим Кокунин