В этом году в Казани появится 1,4 тыс. деревьев стоимостью 21,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В этом году в Казани появится 1 408 новых деревьев. «Горводзеленхоз» в 2023 году высадит деревьев и кустарников на общую сумму около 21,7 млн рублей. Об этом свидетельствует информация из двух тендеров, размещенных на сайте госзакупок.

Почти всю сумму — 20,7 млн рублей — потратят на покупку 1 277 растений, среди которых: липы, вязы, ель, тополь, туи, рябины и клены. Их должны будут привезти в питомник поселка Мирный.

На оставшуюся сумму — около 1 млн рублей — на улицу Хади Такташа должны будут доставить 115 сиреней и 16 остролистых кленов. Однако неизвестно, для какой именно территории предназначены растения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Илина Хакимова