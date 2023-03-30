Подозреваемым или обвиняемым прекратят выдавать лицензии на оружие

Управление Росгвардии по Татарстану разъяснило вступившие сегодня в силу изменения в соответствующем законе

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в законе «Об оружии». Как это коснется владельцев оружия или тех, кто хочет получить лицензию на право владения им, а у кого лицензию могут аннулировать, рассказал начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану майор полиции Рамиль Камалиев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дополнительные основания, исключающие возможность получения лицензии

В первую очередь изменения касаются оснований, по которым гражданину не выдадут или аннулируют лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Разрешение не смогут получить следующие категории граждан:

подозреваемые и обвиняемые в совершении умышленного преступления;

освобожденные от уголовной ответственности судом за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию, до истечения двух лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

граждане, не прошедшие проверку «на наличие опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной и общественной безопасности». Если в ее результате вынесут решение, что гражданин способен перейти грань разумного и он опасен, ему откажут в выдаче лицензии. Имеют право не проходить проверку военнослужащие и представители коренных малочисленных народов;

Фото: realnoevremya.ru

имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое, особо тяжкое преступление или за умышленное преступление средней тяжести с применением оружия;

имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

привлеченные к административной ответственности за потребление наркотиков, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или передачу управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Также откажут в выдаче лицензии гражданам, не выполнившим требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение. Они смогут получить право на покупку оружия лишь через 2 года после вступления в силу решения суда.

Кроме того, внесено еще одно изменение — для лиц, впервые получающих лицензию на оружие, увеличен срок рассмотрения заявлений. Теперь он составляет 30 рабочих дней вместо 14.

Последние изменения в законе появились год назад

Как объяснил Рамиль Камалиев, изменения в закон «Об оружии» вводятся «поэтапно» с 2022 года. Тогда новшества коснулись не только лиц, желающих приобрести оружие, но и действующих владельцев.

Так, с 2022 года владельцы оружия обязаны раз в 5 лет предоставлять документ о прохождении проверки на знание безопасного обращения с ним. Кроме того, один раз за тот же период времени необходимо предъявлять должностным лицам оружие для осмотра и обеспечить им доступ к местам его хранения.

Камалиев добавил, что с 2022 года охолощенное или списанное оружие также должно подлежать учету. Владелец обязуется оповещать органы о покупке такого товара.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

После изменений прошлого года лицензии перестали выдавать следующим категориям:

гражданам младше 21 года;

имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;

имеющим неснятую или непогашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление;

имеющим судимость за умышленное преступление с применением оружия;

имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;

имеющим судимость за преступление экстремистской направленности;

имеющим снятую или погашенную судимость за преступление, связанное с насилием в отношении несовершеннолетних;

имеющим две или более судимостей.

43 тысячи татарстанцев владеют оружием

На сегодняшний день, по словам Камалиева, насчитывается 43 тысячи татарстанцев, у которых есть разрешение на гражданское оружие — в сумме это около 75 тысяч единиц.

В 2022 году в Татарстане выявили 1 153 нарушения, касающихся хранения и приобретения оружия. Изъято за год в Татарстане около 500 единиц оружия.



Как сообщил начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану, причиной для аннулирования лицензии на оружие может стать:

смерть собственника;

совершение двух или более административных правонарушений в период владения оружием;

нарушение действующего законодательства;

решение Госкомитета по биологическим ресурсам.

Фото: realnoevremya.ru

Всего за 2022 год жители Татарстана добровольно сдали более 1,9 тысячи единиц незаконно хранящегося оружия. К административной ответственности привлекли более 2 тысяч граждан и юрлиц.

На июнь прошлого года в Татарстане зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия. За 2022 год от татарстанцев на портал госуслуг поступило 16 тысяч заявлений по всем видам услуг, касающихся оружия: продление, получение лицензии и так далее.

