«Главтатдортранс» заказал проект для строительства новой дороги в Ново-Савиновском районе Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ГКУ «Главтатдортранс» выделит 19,4 млн рублей на разработку проектной документации по строительству новой дороги в Ново-Савиновском районе Казани. Ее необходимо построить на улице Алексея Козина.

Подрядчик должен выполнить инженерно-геодезические, геологические, экологические и археологические изыскания. Также ему необходимо заняться проектированием и переустройством коммуникаций. В стоимость работ входит и проведение государственной экспертизы. Работы должны быть сделаны до 20 сентября.

Фото: google maps (скриншот)

Длина новой дороги составит 1,7 км, а ширина — 24,5 метра. Заказчик допускает корректировку этих значений.

Напомним, в Казани за 10 лет отремонтировали и построили 17 млн квадратных метров дорог. Таким образом, общая площадь городских дорог увеличилась до 22,24 млн кв. м, а показатель их нормативного состояния составил 84%.



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Айрат Назипов