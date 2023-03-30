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«Москвич» планирует выпустить седан и кроссовер в 2023 году

17:22, 30.03.2023
«Москвич» планирует выпустить седан и кроссовер в 2023 году
Фото: mos.ru

Автомобильный завод «Москвич» в текущем году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер, сообщили в компании.

В скором времени компания планирует продемонстрировать, как они будут выглядеть. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

Фото: mos.ru

В январе этого года в пресс-службе автодилера «КАН-Авто» «Реальному времени» рассказали, что первые поставки новых автомобилей «Москвич 3» в Казань начнутся в марте.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроение

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