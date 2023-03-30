Среднесуточные температуры воздуха в Татарстане превышают норму на 4-5°С

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Среднесуточные температуры в Татарстане превышают норму на 4—5 градуса, сообщили в Гидрометцентре республики. В полдень 30 марта зафиксировали от +7 до +12°С.

В прошедшие дни Татарстан находился на периферии обширного северо-восточного антициклона — установилась теплая сухая погода. Днем местами порывы ветра усиливались до 15 м/с.

Днем в среду, 29 марта, в Татарстане воздух прогревался до +4..+10 градусов. Минувшей ночью температуры опускались до -4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Ночью в пятницу, 31 марта, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах — мокрый снег. Днем дождь ожидается повсеместно. Ночные температуры составят от 0 до +5°С, дневные — от +5 до +10°С. Синоптики также предупреждают о юго-восточном ветре порывами до 17 м/с.

В начале апреля в Татарстане сохранится теплая погода. В выходные ожидается до +14 градусов, а в начале следующей недели — до +16°С.

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Татьяна Демина